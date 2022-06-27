Почему банки перестали открывать вклады в валюте, как легче пережить жару и когда китайские автомобили захватят российский рынок

no_titile
1 место. Александр Дугин: Элиты ещё не поняли, что «это» - навсегда (слушать)
2 место. Татьяна Монтян: Брать меньше, чем всю Украину, бессмысленно (слушать)
3 место. Жара в России: как застраховаться от солнечных ударов и не обгореть (слушать)
4 место. Забытые уроки 1941 года: какие проблемы в армии выявила специальная военная операция (слушать)
5 место. Георгий Бовт: В Европе закусили удила и вступили в полномасштабную экономическую войну с Россией (слушать)
6 место. Некоторые российские банки перестали открывать вклады в долларах и евро (слушать)
7 место. Как с пользой и для родителей и для детей организовать летние каникулы (слушать)
8 место. Пошла жара. Как правильно тренироваться, когда на улице пекло (слушать)
9 место. Тайны Ватикана: почему Папа отказался от крестового похода против России (слушать)
10 место. Когда китайские автомобили захватят российский рынок (слушать)