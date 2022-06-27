Почему банки перестали открывать вклады в валюте, как легче пережить жару и когда китайские автомобили захватят российский рынок

no_titile

1 место. Александр Дугин: Элиты ещё не поняли, что «это» - навсегда (слушать)

2 место. Татьяна Монтян: Брать меньше, чем всю Украину, бессмысленно (слушать)

3 место. Жара в России: как застраховаться от солнечных ударов и не обгореть (слушать)

4 место. Забытые уроки 1941 года: какие проблемы в армии выявила специальная военная операция (слушать)

5 место. Георгий Бовт: В Европе закусили удила и вступили в полномасштабную экономическую войну с Россией (слушать)

6 место. Некоторые российские банки перестали открывать вклады в долларах и евро (слушать)

7 место. Как с пользой и для родителей и для детей организовать летние каникулы (слушать)

8 место. Пошла жара. Как правильно тренироваться, когда на улице пекло (слушать)

9 место. Тайны Ватикана: почему Папа отказался от крестового похода против России (слушать)

10 место. Когда китайские автомобили захватят российский рынок (слушать)