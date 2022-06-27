Черепаха обставила Ахиллеса в гонке за долголетием

По сравнению с птицами и млекопитающими, рептилии и амфибии - особенно черепахи – это долгожители Фото: Алексей БУЛАТОВ

Решением проблемы старения и продления жизни может стать вариант, когда человек будет жить и перемещаться в панцире, по примеру черепахи. В журнале Science вышла заметка из жизни рептилий. По слова микробиолога Анчи Барановой, ученые пришли к выводу, что обходить ловушку старения помогает именно панцирь, причем, чем он плотнее, тем лучше. Так черепахи находятся в более выгодном положении по отношению к рептилиям, например, у которых внешний защитный слой - плотная и сухая кожа, лишь напоминающая формирующийся панцирь.

- Вероятность гибели повзрослевшей черепахи - 1% в год. И через 10 лет взрослой жизни - тоже 1%, и через сто, - говорит ученая. – Никакого ускорения патологических процессов со временем, сердечко под панцирем тикает, как часы. У загадки вечной жизни разгадка оказалась простая, по крайней мере, так ее отгадали хладнокровные рептилии.

По сравнению с птицами и млекопитающими, рептилии и амфибии - особенно черепахи – это долгожители, которые могут похвастаться тем, что качество их жизни никак не снижается с возрастом. Кроме того, черепахи устойчивы к самым разнообразным инфекциям и довольно быстро поправляются после перенесенных травм.

Подробное сравнительное исследование черепах, живущих в зоопарках и аквариумах, показало, что у 80% видов из 52-х разновидностей черепах темпы старения существенно ниже, чем у людей. Зависимость от положительных условий жизни такая же, что и у других животных: чем приятнее жить черепахам, чем лучше окружающая среда, тем дольше они живут. А вот с массой тела зависимость отличная. Крупные виды черепах живут дольше, чем небольшие. Гигантские черепахи на Сейшелах способны жить по 200 – 300 лет.