Минобороны выставляет взрыватели «Градов» на подрыв в воздухе

Батарея РСЗО «Град» работает точно по данным разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в ходе специальной военной операции.

Батарея РСЗО «Град» работает точно по данным разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов. На перезаряжание уходят минуты, после получения новых координат снова залп десятью снарядами.

Залпы фугасных и осколочных снарядов реактивных систем нещадно бьют точно по позициям противника. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают выявленные огневые позиции, укрепления, бронированную военную технику. Но чтобы добиться такой поражающей силы, необходимо правильно подготовить удар. Для этого снаряды оснащают особым взрывателем.

«На этом взрывателе снаряда имеется таймер. Он выставляется на определенную дальность. И реактивный снаряд более эффективно раскрывается в воздухе, что наиболее эффективно для поражения живой силы и легкобронированной техники», - поясняет журналистам старший офицер реактивной артиллерийской батареи Владислав.

За шумом залпа не слышен даже собственный голос. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» Западного военного округа наносит мощный удар по группировке ВСУ.

«Уже через минуту машина мчится на другую позицию. Такая тактика позволяет не только уйти от ответного удара противника, но и произвести следующий пуск по новым целям», - комментируют кадры в Минобороны.

Ежедневно «Грады» наносят ВСУ невосполнимый ущерб. Массированные удары реактивных систем залпового огня не дают противнику укрепиться на ключевых направлениях. Крупные формирования несут потери и вынуждены отступать малыми группами, освобождая путь российским военным.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» и 152-мм буксируемых орудий «Мста-Б» в ходе артиллерийского сопровождения наступления подразделений Западного военного округа на позиции ВСУ. В ходе боя артиллерийским огнем колонна ВСУ в составе БМП, большегрузных колесных автомобилей с личным составом была уничтожена.

Артиллерийские подразделения ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции уничтожают опорные пункты, живую силу и технику противника, обеспечивая продвижение мотострелковых подразделений и овладение опорными пунктами ВСУ.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 27 июня 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 июня 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шойгу проинспектировал войска на Украине

Министр обороны России вручил награды героям спецоперации в местах боевых действий (подробности)

"Большая семерка" определила Украину в бессрочные содержанки

А Борис Джонсон предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен показать Путину "свои грудные мышцы" (подробности)