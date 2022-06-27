Любовь к лягушачьим лапкам во Франции и Бельгии приводит к вымиранию видов животных

Лягушки играют центральную роль в экосистеме как убийцы насекомых Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Сегодня в страны ЕС ежегодно импортируется 4070 тонн лягушачьих лапок. 70% этого приходится на Бельгию, правда, большая часть затем отправляется в Париж. Напрямую же Франция импортирует менее 20%. А на третьем месте - Нидерланды. Наибольшей популярностью пользуются крабоядная и восточноазиатская лягушки. На стол они поступают, как правило, не с ферм, а прямо из дикой природы. Основными странами-поставщиками являются Индонезия, Турция и Албания. Чрезмерный аппетит европейцев грозит необратимыми последствиями. Новый отчет «Смертельное блюдо», подготовленный некоммерческими организациями Pro Wildlife и Robin des Bois, раскрывает масштабы негативного экологического воздействия любви к такому деликатесу. По данным ученых, местные водяные лягушки с такими темпами потребления могут исчезнуть в Турции к 2032 году. А в Албании они уже сейчас на грани вымирания.

«Лягушки играют центральную роль в экосистеме как убийцы насекомых, а там, где лягушки исчезают, увеличивается использование токсичных пестицидов. Следовательно, торговля лягушачьими лапками имеет прямые последствия не только для самих лягушек, но и для биоразнообразия и здоровья экосистемы в целом», — подчеркивает Шарлотта Нитхарт, президент базирующейся в Париже организации Robin des Bois.