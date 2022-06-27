Кровавая коррида: шестеро зрителей погибли на бое быков в Колумбии

По традиции горожане решили отметить праздник корридой

Кошмарная трагедия произошла на народном празднике в городе Эль-Эспиналь, расположенном в колумбийском департаменте Толима. Во время корриды там обрушились трибуны со зрителями, в результате чего, как пишет издание «El Espectador», шесть человек погибли и 257 получили ранения.

Пострадавших было так много из-за того, что горожане отмечали на арене Петров день, когда католики вспоминают Торжество святых Апостолов Петра и Павла. Это праздник весьма популярен в Латинской Америке, поэтому и колумбийцы обычно проводят его на улице вместе с друзьями и знакомыми. Из-за пандемии коронавируса публичные мероприятия в городе не проводились два года, поэтому жители, соскучившиеся по традиционному торжеству, с радостью бросились наверстывать упущенное.

По традиции горожане решили отметить праздник корридой, причем не традиционным действием, где есть четко выверенные роли тореадора и его помощников, а скорее «народным» способом, когда на арену выбегают все желающие и дразнят быков кто во что горазд. Да и само животное в результате этой «охоты» зачастую остается нетронутым.

Для это действа были сооружены самодельные трибуны буквально «из того, что было под рукой». Эти конструкции и не выдержали веса зрителей и рухнули под их весом.

«Я хотел умереть, когда увидел, что начали рушиться трибуны, и тогда я обнял свою маму и четырехлетнего сына, которые были со мной», — рассказал один из очевидцев по имени Кристиан, который был доставлен в больницу с перелом лодыжки и множеством синяков.

Сейчас, в больнице Сан-Рафаэль, Кристиан вспоминает, что выход первого быка буквально потонул в шуме собравшихся. Когда животное начало прыгать, то «арена тоже пришла в движение, но из-за радости никто не обратил на это внимание».