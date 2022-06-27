Дмитрий Песков назвал важной задачу обеспечить к 1 сентября в ЛНР все условия для школьников

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 27 июня, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля такой вопрос…

- Дмитрий Сергеевич, я только что из Луганска, делал интервью с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником. По его мнению, к 1 сентября в ЛНР откроются все школы и детские садики. То есть вся территория республики будет освобождена от украинских неонацистов. Разделяют ли в Кремле оптимизм генерала Пасечника?

- Мы, естественно, считаем, - сказал Песков, - что 1 сентября должны быть обеспечены все условия для детей, для школьников, чтобы они могли начать занятия.

Это очень важная задача, которая должна быть обеспечена. А что касается перспектив операции (речь идет о завершении освобождения всей территории ЛНР – А.Г.), то это прерогатива военных. Здесь я не берусь ничего говорить.

- Свое будущее в ЛНР связывают с вхождением в состав Российской Федерации. Как в Кремле относятся к такому будущему ЛНР?

- Мы неоднократно говорили, что судьбу и Луганской Народной Республики, и Донецкой Народной Республики, и других территорий Украины должны решать жители этих территорий. Это их суверенное право и их суверенное решение.

Конечно, это право мы уважаем.