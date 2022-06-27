Путину раскрыли, кто на госденьги купил яхту вместо теплицы

Глава Росфинмониторинга встретился с президентом и рассказал, как просадил государственные деньги один из агрохолдиногов, а нечистые на руку медики продались западным фармкомпаниям. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

КУДА ОНИ БЕЗ НАС?

Обычно доклады президенту от руководителя Росфинмониторинга (то есть службы, которая занимается теми, кто отмывает деньги, финансирует терроризм и т.д.) происходят в закрытом режиме. Но на этот раз Путин попросил Юрия Чиханчина рассказать, как они борются с отмыванием денег - публично.

- Самые главные направления – сохранить наши позиции на международных площадках, поправить законодательную базу, - начал Юрий Чиханчин. - Что касается международной площадки, то здесь сожалением надо сказать, что ряд государств предпринимает попытки, чтобы исключить Россию из участников ФАТФ (международная организация по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма - ред.).

- Как они сами тогда будут бороться с отмыванием? Без нашего участия, - немного даже с удивлением спросил Путин.

- Мы то же самое им говорим: вы разрушите свою систему. Но интересы, наверное, политические иногда выше, - выдохнул Чиханчин.

С ЗАПАДА НА ВОСТОК

Всего же работа ведется со 180 странами, хотя некоторые и вставляют палки в колеса: пытаются «отключить от каналов связи, мы всё равно продолжаем работать», - заметил чиновник.

- На сегодняшний день порядка 70 стран – активное взаимодействие, более 100 совместных финансовых расследований, в том числе со странами, которые являются, может быть, даже в некоторой степени недружественными. Только в этом году завели более 40 дел, и работа ведётся совместно с прокуратурой, ФСБ, МВД, - отчитался Чиханчин. - Ведём розыск активов за рубежом с коллегами из правоохранительных органов. На сегодняшний день – порядка 60 дел.

С «недружественными странами» сделок стало на 80% меньше, говорит Чиханчин. А вот со странами Юго-Восточной Азии, арабского мира - в три раза больше. «Есть финансовые потоки, значит, экономика работает», - говорит чиновник.

Рассказал главный по контролю за финансами и про оборонзаказ. Там «идёт рост финансовых операций, то есть экономика в гособоронзаказе не останавливается». В то же время есть и проблемы:

- Мы начали разбираться после Вашего совещания с металлургами, что действительно цены [пошли вверх]. Одна из причин – появление большого количества посредников. Они нам дали где-то 15 процентов. Сейчас мы совместно с ФАС, ФСБ, прокуратурой и налоговой службой разбираемся, - рассказал Чиханчин.

Еще одна головная боль службы - обналичка. Оборот теневых площадок сократился примерно в два раза, заявил Чиханчин, а количество заказчиков сократилось в три раза. Главное, что банки уходят с площадок.

«ЯХТУ ОТБЕРУТ УЖЕ ЗАВТРА»

Привел Чиханчин и конкретные примеры из своей работы:

- Совместно с ФСБ работаем по иностранным фармкомпаниям, которые привлекли ряд руководителей медучреждений, медиков, в 30 регионах, и проталкивали свои лекарства за довольно большие деньги. Только по одной схеме, мы увидели нарушений на 500 миллионов, - рассказал чиновник.

- Они везде так делают - и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы, - ответил Путин.

- Надо сейчас, когда санкционное давление, и когда нас вынуждают жить по этим правилам, это пресекать. Мы сейчас с ФСБ разбираемся, постараемся, - объяснил Чиханчин.

Продолжает служба и работу в системе господдержки.

- Одно из аграрных предприятий, получая господдержку, в марте перевело за рубеж деньги под видом приобретения технологического оборудования, а фактически приобрело яхту, - говорит глава Росфинмониторинга.

- Взяли деньги на тепличное хозяйство, а приобрели яхту? - переспросил президент.

- Да, яхту, которую, я думаю, у них и отберут завтра же, - ответил тот.