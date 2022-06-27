Штраф за материнство: Почему женщины в России зарабатывают на 37% меньше мужчин

Женщины в России зарабатывают намного меньше мужчин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Говорят, что мир создан мужчинами и для мужчин. Если вы не согласны, то вот вам цифры: «гендерный разрыв» в уровне заработной платы в России составляет 37,3%. То есть женщинам платят намного меньше. Об этом говорят данные недавнего исследования Высшей школы экономики.

Причин такой ситуации несколько. Например:

1. Штраф за материнство. Так называют менее выгодное положение женщин с детьми по сравнению с мужчинами и бездетными женщинами. Работодатели за них не держатся и менее охотно принимают на работу.

2. Профессиональная гендерная сегрегация. Априори у нас существуют «типично женские» профессии - например, медсестра, соцработник или учитель - которые оплачиваются ниже, чем «типично мужские».

3. Доминирование мужчин в крупнейших компаниях. По данным Конфедерации труда России, меньше 10% руководящих должностей в крупных корпорациях занимают представительницы прекрасного пола.

И вот вам результат – только 36,5% работающих россиянок довольны своей зарплатой (эти данные приводил в конце прошлого года министр труда и социальной защиты Антон Котяков). Прибавьте сюда и тот факт, что на плечах россиянок помимо работы лежат еще и заботы по дому – стирка, глажка, обеды, дети… По данным Росстата, в 2019 году женщины тратили на неоплачиваемую работу в среднем в 2,3 раза больше времени, чем мужчины.

Эксперты говорят, что разница в зарплатах вытекает из гендерного неравенства в обществе в целом. Ситуацию принято описывать необычными экономическими терминами: в своей карьере дама в какой то момент либо упирается в «стеклянный потолок», либо «прилипает к полу». И происходит это, кстати, не только у нас. В Европе ситуация получше, но тоже не безоблачная - женщины там в среднем получают почти на 20% меньше, чем мужчины.

- Представительницы слабого пола нередко проигрывают мужчинам по вполне объективным причинам, – говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Нередко женщина работает меньше дней в году – ведь она занята уходом за детьми, а это и отгулы, и отпуска, и невозможность выполнять работу сверхурочно. Кроме того, карьера многих женщин прерывается из-за рождения детей. Есть и психологический момент – женщины и сами порой не стремятся конкурировать за должности и заработки с мужчинами, потому что рядом есть супруг, который отвечает в семье за деньги. Ну и работодатель при прочих равных будет платить женщине меньше, потому что она менее требовательна и менее склонна менять работу. Но так будет не всегда. Рынок труда меняется, чисто «мужских» специальностей остается все меньше, а женщинам-капитанам авиалайнеров и кораблей платят столько же, сколько мужчинам. Так что со временем ситуация будет выравниваться.