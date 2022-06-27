Почти 80% россиян опасаются, что страну отключат от глобального интернета

Отключить Россию от глобального интернета практически невозможно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключить Россию от глобального интернета практически невозможно, заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что даже если Запад попытается это сделать, то Россия сможет самостоятельно достроить коннекторы к мировому интернету. Однако эти слова не успокоили россиян, большинство все равно испытывают некоторую озабоченность перспективой остаться без доступа к глобальной Сети. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Так, отключения от глобального интернета в той или иной степени опасаются 78% респондентов. При этом каждый пятый россиянин признается, что без интернета просто не может представить свою жизнь.

«Даже представить такое боюсь», - признается один из участников опроса.

«Интернет в наше время просто необходим. Без него почти невозможно ни учиться, ни работать», - соглашается другой.

Еще четверть опрошенных отмечают, что возможность отключения РФ от глобальной Сети пугает их только в некоторой степени. Участники исследования отмечают, что без интернета прожить можно, но это будет крайне неудобно.

34% респондентов отмечают, что перспектива остаться их почти не пугает. Опрошенные отметили, что им хочется верить, что в случае отключения мы сможем быстро адаптироваться к новым реалиям.

«Конечно, можно запретить ехать по дороге, но появятся тропинки, а потом появятся другие дороги. В Китае есть свой интернет, и в Северной Коре. Появится и у нас своя сеть, в случае необходимости», - уверен участник опроса.

«Не думаю что, такое возможно, но если и произойдет отключение, то мы сможем быстро перестроиться на другие сети», - говорит другой.

А вот 19% опрошенных заявили, что перспектива отключения от глобального интернета их совсем не пугает. Респонденты отмечают, что для них главное, чтобы сохранился доступ к локальным ресурсам, а остальное их не волнует. Более того, участники опроса даже видят плюсы в том, что Россию могут отключить от единой Сети.

«Если отключат, у детей хоть детство нормальное будет, а то сидят все по домам», - говорит участница опроса.

«Зато книги читать начнем», - продолжает перечислять плюсы жизни без глобальной сети другая.

«Конечно, без интернета лучше. Можно пойти с друзьями погулять, родным помочь, почитать», - соглашается третья.

Оставшиеся 3% россиян заявили, что затрудняются ответить При этом некоторые из них добавили, что попросту не верят, что могут в наше время остаться без интернета.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 12,9 тысячи человек.