Пять тысяч безработных граждан пройдут переобучение в Президентской академии

Фото: © Sergei Gorin/Фотобанк Лори

Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Участие в программе доступно ряду категорий граждан, не имеющих текущей занятости.

За первые три месяца со старта реализации программы в 2022 году в РАНХиГС поступило около 5 тысяч заявок, в том числе 2,3 тысячи – от имеющих официальный статус безработного, 2,2 тыс. – от неработающих мам с детьми до 7 лет, 100 – от молодых людей до 35 лет, не нашедших работу после службы в армии или окончания вуза.

Участие в госпрограмме дает возможность получить дополнительное профессиональное образование, обеспечивающее конкурентоспособность и мобильность на рынке труда. Целью программы является трудоустройство граждан по востребованным в регионах профессиям или открытие бизнеса.

По данным Минтруда России, в прошлом году участниками программы бесплатного профессионального обучения стали 194,9 тысяч человек, из которых безработные граждане составили 44,1%. Численность занятых граждан после завершения обучения достигла 145,9 тысяч. Более 70 тысяч участников программы прошли обучение в Президентской академии, 88% из них приступили к трудовой деятельности или сохранили занятость.

Бесплатное переобучение по госпрограмме доступно для следующих категорий: граждане, состоящие на учете в Центре занятости населения, предпенсионеры и люди в возрасте 50+ (независимо от наличия работы); женщины, которые находятся в декретном отпуске или воспитывают детей младше 7 лет; сотрудники организаций, имеющие официальный статус «находящийся под риском увольнения»; молодые люди от 18 до 35 лет, которые в течение 4 месяцев с момента завершения учебы или службы в армии не смогли найти работу.

Чтобы записаться на обучение, нужно зайти на портал «Работа России», на котором соискатель может выбрать образовательную программу, подходящую ему по профилю, длительности (от нескольких дней до трех месяцев) и формату обучения (очный или дистанционный), и подать заявку, заполнив специальную форму. Для подтверждения соответствия требованиям, кандидату необходимо предоставить официальные документы: оригиналы - при личном визите в центр занятости, а скан-копии приложить к договору с обучающей организацией.

Узнать подробности о курсах и условиях обучения в Президентской академии и связаться с консультантами проекта можно на официальном сайте программы.