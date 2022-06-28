В салонах билайн появился Realme Narzo 50 с подарками в придачу

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Покупая новенький смартфон, иногда еще можно хорошо сэкономить. В салонах билайн появились в продаже акционные комплекты. К примеру, вместе с Realme Narzo 50 на 128 Гб, оснащенным игровым процессором, тройной камерой и мощным аккумулятором, вы получаете еще беспроводные наушники realme Buds Air 2.
Стоимость комплекта 19990 рублей.
Кстати, старые и новые абоненты при покупке этого комплекта получат еще один бонус – 2 тысячи рублей на связь. Предложение действительно в рамках тарифных планов «Близкие люди», «На максимум!», «На максимум+!» и «Твое решение». Подробнее здесь.
Телефон с наушниками можно приобрести как в салонах мобильной связи оператора, так и в интернет-магазине. Акция действует до 27 июля.
КСТАТИ
Характеристики Realme Narzo 50
• Экран FHD 6.6” (120 Гц)
• Игровой процессор MediaTek® helio G96
• Тройная AI-камера (50 + 2 + 2 Мп)
• Аккумулятор 5000 мА·ч
• Быстрая зарядка 33 Вт
• Тройной слот: 2 nano SIM, microSDTM и разьем для внешнеи памяти до 256 Гб.