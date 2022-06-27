«Единая Россия» внесла поправки о справедливом начислении пособия по уходу за ребёнком женщинам-военнослужащим

Пособия по уходу за детьми женщинам-военнослужащим будут увеличены. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пособия по уходу за детьми женщинам-военнослужащим будут увеличены. «Единая Россия» внесла соответствующие поправки в Госдуму. Поручение законодательно урегулировать этот вопрос давал президент России Владимир Путин, отметил один из авторов поправок, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Документ разработан совместно с Минтрудом.

«Сейчас женщины-военнослужащие не включены в систему обязательного соцстрахования, поэтому выплата по уходу за ребёнком до полутора лет для них составляет 40% от зарплаты, но не более 15 тысяч рублей, - уточнил политик. - При этом у женщин, которые включены в систему страхования, верхняя планка пособия почти в два раза выше и составляет чуть более 30 тысяч. Наши поправки исправят эту несправедливость».

Предложение «Единой России» касается женщин-матерей, проходящих военную службу по контракту, в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, таможенных органов и находящихся в отпуске по уходу за ребёнком.