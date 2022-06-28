Анекдоты: Только на наших свадьбах могут быть родственники со стороны тамады

- Мама, папа, я полюбила цыгана!
- Ну ладно, хоть мир посмотришь...
* * *
Только подкаблучник будет спрашивать у жены, можно ли посидеть с друзьями. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя.
* * *
Дочка спрашивает:
- Папа, а у тебя когда-нибудь бабочки в животе порхали?
- Да, когда шел на первое свидание с твоей мамой.
- А сейчас?
- А сейчас у меня там, доченька, рыбка в пиве плавает…
* * *
Кто знает, где найти коллекторов, чтобы горячую воду выбили из коммунальщиков?
* * *
- Я гудок в машине поменял на звук выстрела.
- Зачем?!
- Так теперь люди быстрее перебегают дорогу.
* * *
- Дорогая, я почти на пороге великого научного открытия.
- Дорогой, но мне нечего надеть на вручение тебе Нобелевской премии.
* * *
Предусмотрительность по-русски - это когда на шашлыки берут не только древесный уголь, но и активированный.
* * *
Уже в первобытные времена женщины говорили: «Полная пещера шкур, а надеть нечего!»
* * *
Помню, в детстве мама мне говорила:
- И что, если все будут ходить в рваных штанах, ты тоже будешь так ходить?
Не знаю, кто первый начал. Но это сработало.
* * *
- Петрович, а как тебя в детстве звали?
- Так и звали: Петрович.
- Детей обычно по имени зовут.
- У нас в семье так не принято. Меня и моих братьев звали по отчеству.
- Все Петровичи?
- Все. Но это когда папа рядом. А когда его нет, мама меня называла Степанычем, старшего брата - Николаичем, младшего - Сергеичем. У нас еще сестренка есть, так она - Викентьевна.
* * *
Конечно, за деньги нельзя купить счастье. Но плакать внутри «Феррари» приятнее, чем на велосипеде…
* * *
Надоело наступать на грабли и получать по лбу. Сказано - сделано. Укоротил ручку на метр.
* * *
- Как тебе новая работа?
- По старой скучаю...
- А ты где раньше работал?
- Нигде...
* * *
«Капитан Очевидность» получил повышение.
Теперь он «Майор Ясен Пень».
* * *
Корреспондент на интервью:
- Участились случаи, когда болельщики
оскорбляют футболистов, хоккеистов, легкоатлетов… Что вы думаете по этому поводу?
Биатлонист, закидывая за спину винтовку:
- Ну не знаю, нас чего-то не оскорбляют...