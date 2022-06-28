Анекдоты: Только на наших свадьбах могут быть родственники со стороны тамады

- Мама, папа, я полюбила цыгана!

- Ну ладно, хоть мир посмотришь...

* * *

Только подкаблучник будет спрашивать у жены, можно ли посидеть с друзьями. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя.

* * *

Дочка спрашивает:

- Папа, а у тебя когда-нибудь бабочки в животе порхали?

- Да, когда шел на первое свидание с твоей мамой.

- А сейчас?

- А сейчас у меня там, доченька, рыбка в пиве плавает…

* * *

Кто знает, где найти коллекторов, чтобы горячую воду выбили из коммунальщиков?

* * *

- Я гудок в машине поменял на звук выстрела.

- Зачем?!

- Так теперь люди быстрее перебегают дорогу.

* * *

- Дорогая, я почти на пороге великого научного открытия.

- Дорогой, но мне нечего надеть на вручение тебе Нобелевской премии.

* * *

Предусмотрительность по-русски - это когда на шашлыки берут не только древесный уголь, но и активированный.

* * *

Уже в первобытные времена женщины говорили: «Полная пещера шкур, а надеть нечего!»

* * *

Помню, в детстве мама мне говорила:

- И что, если все будут ходить в рваных штанах, ты тоже будешь так ходить?

Не знаю, кто первый начал. Но это сработало.

* * *

- Петрович, а как тебя в детстве звали?

- Так и звали: Петрович.

- Детей обычно по имени зовут.

- У нас в семье так не принято. Меня и моих братьев звали по отчеству.

- Все Петровичи?

- Все. Но это когда папа рядом. А когда его нет, мама меня называла Степанычем, старшего брата - Николаичем, младшего - Сергеичем. У нас еще сестренка есть, так она - Викентьевна.

* * *

Конечно, за деньги нельзя купить счастье. Но плакать внутри «Феррари» приятнее, чем на велосипеде…

* * *

Надоело наступать на грабли и получать по лбу. Сказано - сделано. Укоротил ручку на метр.

* * *

- Как тебе новая работа?

- По старой скучаю...

- А ты где раньше работал?

- Нигде...

* * *

«Капитан Очевидность» получил повышение.

Теперь он «Майор Ясен Пень».

* * *

Корреспондент на интервью:

- Участились случаи, когда болельщики

оскорбляют футболистов, хоккеистов, легкоатлетов… Что вы думаете по этому поводу?

Биатлонист, закидывая за спину винтовку:

- Ну не знаю, нас чего-то не оскорбляют...