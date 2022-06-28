Политика конфиденциальности: зачем ее нужно читать

Многие даже не догадываются, что может скрывать Политика конфиденциальности. Фото: Shutterstock

Перед использование игры, приложений и других сервисов вам предлагают гигантский документ — оферту по обработке персональных данных. Обычно его все пролистывают и нетерпеливо ставят внизу галочку, да, мол, прочитал, ознакомился, погнали!

И многие даже не догадываются, что может скрывать Политика конфиденциальности. Эксперты Роскачества объясняют, что порой важно взглянуть хотя бы на ключевые пункты, чтобы понимать, какую информацию о вас собирают.

Вот основные моменты, которые должна насторожить:

1. Сплошной массив текста - плохой признак.

Правильно составленная Политика конфиденциальности — это структурированный документ, в котором изначально указываются навигационные элементы. По ним и следует ориентироваться.

2. Ищите самое важное.

* Какие данные собирает сервис и для каких целей. Особенно, если речь идет о финансовой информации.

* Кому передается информация: обычно это платежные системы, службы доставки, иногда соцсети и т.п. Основное требование — в Политике должно быть указано, что информация раскрывается третьим лицам в объеме, необходимом для выполнения запроса. Исключение составляют органы исполнительной власти (МВД, суды и пр.). Иногда это правило может быть отозвано при чрезвычайных происшествиях.

* Процедуры отзыва разрешений или отказа от рекламных рассылок. Например, файлы Cookie – можно отказаться от из использования на вашем компьютере. Или возможность пользователю отписаться или вообще не подписывать на рассылки и оповещения.

3. Узнайте, что компания делает для защиты ваших данных.

Это нужно знать, чтобы быть уверенным что камера «не отслеживает», а микрофон «не слушает» лишнего.

- Важно следить, какие разрешения запрашивают приложения, к примеру: если приложение «Фонарик» запрашивает разрешение на доступ к микрофону, фотогалерее или контактам, это должно насторожить, - поясняет Сергей Кузьменко, старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества. - Давайте разрешения только на те запросы, которые действительно необходимы для выполнения основных функций.