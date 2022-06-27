Новые реалии рекламного рынка: возможности национальных компаний

10 и 11 ноября пройдет самое масштабное событие в сфере рекламы и бизнеса в киноцентре «Октябрь».

10 и 11 ноября пройдет самое масштабное событие в сфере рекламы и бизнеса в киноцентре «Октябрь». В рамках Форума будут подведены основные итоги года медиакоммуникационного рынка. Двухдневное мероприятие объединит более 3,5 тысяч человек.

«НРФ — это самое ожидаемое событие на российском рынке рекламы. В прошлом году мы проводили Форум, оценивая тенденции в бизнесе на основе опыта и уроков пандемии, а сейчас мы будем обсуждать принципиально новый вектор развития нашей отрасли в условиях изменившейся экономики страны. Я призываю всех активных представителей рекламного бизнес-сообщества принять участие в диалоге, чтобы общими усилиями преодолеть сложившиеся трудности. Экосистема рекламного рынка переживает очередную трансформацию, которая, надеюсь, неизбежно приведет нас к развитию. Обмен опытом, обзор инструментов и успешных проектов для поддержания роста рекламных агентств, брендов, медиа традиционно ожидают наших гостей. Мы открыты для идей и предложений, чтобы в ноябре провести по-настоящему полезный Форум с актуальными темами», — прокомментировал подготовку к Форуму Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР и глава оргкомитета НРФ 6.

Эксперты НРФ 6 расскажут о будущем национальных компаний. Для участников мероприятия запланированы разноформатные дискуссии:

- Открывающие стратегические сессии НРФ;

- Более 40 профильных сессий и саммитов по основным вопросам и проблематикам рынка;

- Участники отраслевых ассоциаций — АКАР, РАМУ, АРИР (ex-IAB Russia) представят аналитические материалы и новые исследования;

- Авторские сессии от ведущих компаний, посвященные рекламным технологиям, созданию и дистрибуции контента, инструментам размещения;

- Презентации новых сервисов и возможностей от крупнейших игроков рынка и медиаплощадок для рекламодателей.