«Единая Россия» обеспечит Донбасс школьными учебниками

Уже в ближайшее время на территории Донбасса, Херсона, Запорожья и Харьковской области будет направлено 104 тысячи изданий в рамках акции «Книги – Донбассу». Причем, около 40 тысяч книг уже доставлены в народные республики, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Распределение книг в библиотеки, школы, а также жителям обеспечат волонтёры и центры гумпомощи партии.

«В ходе нашей работы на Донбассе выяснилось, что там практически отсутствует русская литература и русские книги. А от учебников, которые мы обнаружили в школах на освобождённых территориях, волосы дыбом встают, - отметил политик. - С ног на голову перевернута наша общая история, в том числе история Великой Отечественной войны. Местные библиотеки буквально завалены литературой, прославляющей предателей, вроде Мазепы, или нацистов Бандеры и Шухевича. Огромное количество книг и пособий изданы в Норвегии, Швеции, Канаде. В то же время там острейший дефицит даже классических произведений русских авторов и детской литературы».

Андрей Турчак также напомнил, что «Единая Россия» и Минпросвещения к 1 сентября обеспечат все школы ЛДНР и освобождённых территорий новыми российскими учебниками.

Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, вопросы обеспечения школ учебниками задают педагоги на всех встречах.

«Об этом говорили учителя и на моей встрече в Мелитополе, в Бердянске и в Донецке. Сегодня мы этот вопрос решили. Мы также максимально сделаем всё, чтобы школы открылись и начался образовательный процесс. Дети хотят изучать русский язык. Они хотят читать произведения наших великих авторов, поэтов - это очень важно. Нельзя запретить русскую культуру и литературу», - отметил он.

Программы подготовки школьников будут адаптированы. Для этого переподготовку проходят и учителя.

Как отметила глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова, общественные приёмные собрали еще около полумиллиона книг, которые отправят в распределительные центры партии.

«Больше всего книг собрали Республика Башкортостан, Московская, Тюменская, Курская и Рязанская области, Санкт-Петербург. В рамках гуманитарного штаба постараемся расширить эту работу, добавляя другие задачи. Например, можно предложить выезжать детям на экскурсии из ДНР, ЛНР, освобождённых территорий, чтобы они могли увидеть воочию места исторических событий и возвращать себе память, которую у них так вероломно отобрали», — сказала Анна Кузнецова.

В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что школьникам Донбасса и освобожденных территорий сохранят возможность изучать украинский язык.

«Мы, в отличие от них (украинской власти – прим. ред.) ничего запрещать не собираемся. Для тех ребят, которые хотят изучать украинский язык, эта возможность будет предоставлена. Поступать так, как поступают эти моральные уроды, мы не будем», - сказал секретарь Генсовета «Единой России».

Напомним, в ЛДНР и на освобождённых территориях работает 21 гуманитарный центр «Единой России», 10 из них — в Мариуполе. Там работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детские комнаты и аптеки. Такой же партийный центр гумпомощи начал работать в Попасной. Еще один гуманитарный центр партия открыла в Херсоне и Купянске Харьковской области.