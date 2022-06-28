Вашему ребенку обязательно нужны солнцезащитные очки. Почему, объясняет врач

Правила выбора детских очков похожи на взрослые — правильные очки должны защищать от двух факторов: от яркого слепящего солнечного света и ультрафиолетового излучения. Фото: Shutterstock

Мы все знаем, что много ультрафиолета для кожи вредно. Хотя именно под его воздействием вырабатывается солнечный витамин D, но когда солнца слишком много, очень повышается риск рака кожи (меланомы), ускоряется старение кожи (да-да, морщинки и пигментные пятна!). Плюс тепловой воздействие — сгущение крови (повышается риск тромбообразования), спазмы сосудов (риск инфаркта и инсультов). В общем, при всей нашей любви к лету, не так уж оно безобидно.

При этом мы совсем забываем, что солнце бьет и еще по одному чувствительному органу — глазам. Особенно у малышей. Врач-офтальмолог Марина Ливадина в телеграм-канале «Клуб детских экспертов» объяснила, почему детям, как и взрослым, нужно защищать глаза от яркого солнца, и что важнее — от вредного воздействия ультрафиолета.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ЗАЩИЩАТЬ ГЛАЗА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА

Ультрафиолетовые лучи крайне отрицательно воздействуют на хрусталик глаза. У взрослых людей при длительном интенсивном воздействии могут спровоцировать преждевременное помутнение хрусталика — катаракту.

Помимо этого ультрафиолет воздействует на сетчатку глаза. И детей, и взрослых. Это тончайшая нервная ткань, которая переводит световую энергию в энергию нервных импульсов (если коротко, то так и формируется зрение). Из-за активного солнца сетчатка также быстрее стареет.

Не говоря уж о том, что если смотреть на солнце без спецзащиты, можно получить ожог сетчатки.

КОМУ УЛЬТРАФИОЛЕТ ОПАСНЕЕ ВСЕГО

Если ребенок светлоглазый, светловолосый и бледненький, значит, и защитного пигмента от ультрафиолета у него в организме немного. Стоит ли говорить, что малышам до года в целом вредно яркое солнце — у них пигмент пока не вырабатывается, да и процесс теплообмена (из-за которого мы потеем) тоже еще толком не запущен.

Таким деткам лучше «загорать» в тени. И, конечно, не появляться на солнце в самые жаркие часы — с 11 утра до 16-17 вечера.

Разумеется, обязательно нужно использовать защитный крем, панамки и солнечные очки.

КАК ВЫБРАТЬ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ДЛЯ МАЛЫША ПО УФ

Правила выбора детских очков похожи на взрослые — правильные очки должны защищать от двух факторов: от яркого слепящего солнечного света и ультрафиолетового излучения. Помните: солнцезащитные очки нужно покупать ТОЛЬКО в оптике.

* В оптике можно попросить у консультанта сертификат соответствия требованиям ГОСТ, а еще на специальном аппарате проверить проходимость лучей.

* Длина УФ волн 380-400 нанометров. И на очках должен стоять значок UV400. Тогда они защищают от всего спектра вредных лучей. Проверьте на аппарате, что очки на самом деле не пропускают лучи длинной 380-400 нм.

* Деткам с проблемами со зрением перед выбором солнечных очков необходимо обратиться к офтальмологу. Скорее всего, в качестве варианта вам предложат поставить в уже выбранную оправу корректирующие линзы с защитой от солнца.

МАТЕРИАЛ: НЕ ЛОМАЕМЫЙ

Все солнцезащитные детские очки изготавливаются из медицинского пластика или из поликарбоната. Это легкие, прочные, устойчивые к повреждениям материалы. И, конечно, безопасные.

Оправу тоже лучше выбирать из гибкого пластика с минимумом мелких деталей.

ВАЖЕН ЦВЕТ: ПОЧЕМУ НЕ ЧЕРНЫЕ И НЕ СИНИЕ?

Цвет линз желателен нейтральный: зелёный, серый или коричневый.

Розовые, желтые или оранжевые, конечно, очень любят дети. Но это всего лишь украшение, а не защита.

Черные, фиолетовые и синие стекла расширяют зрачок. А значит, пространство для проникновения вредного ультрафиолета становится больше. Их старайтесь избегать.

С цветом линз обязательно поможет определиться консультант в оптике, где есть продукция для детей.

С КАКОГО ВОЗРАСТА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕТСКИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Как считает Марина Ливадина, лучше подбирать очки малышам с 6-8 месяцев. Но стандартно они рассчитаны на три категории: с года до трех лет, с трех до семи и с семи до 12 лет. Ребенок постарше, скорее всего будет подбирать себе очки из взрослой коллекции.

Крайне важно использовать очки всем в семье. Особенно, если вы едете на юг. Там интенсивность солнечного света увеличена в разы. А сетчатка светлоглазых русских людей не защищена в такой мере пигментом, как у более темных народов - жителей солнечных стран.

И лучше использовать двойную защиту: очки и панаму. Но если ваш малыш категорически против чего-то на лице, остается носить панамки, кепки и косынки с козырьками.