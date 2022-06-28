Пермь приветлива к инвесторам

Перми нужен третий мост через Каму. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский край - богатый регион. Здесь, например, расположено уникальное Верхнекамское калийное месторождение, где добывают удобрения и титано-магниевую руду. Без них попросту не прокормиться человечеству и не построить нужное количество самолетов и ракет-носителей.

Помните строчки из шутливой песенки Юрия Визбора про ракеты и балет? Пермская балетная труппа славится по всему миру, и ракетные, а также самолетные двигатели пермяки делать умеют. А также - роботов.

На недавно прошедшем Петербургском экономическом форуме, например, произвела настоящий фурор робот-буфетчица Дуняша, созданная в пермской компании «Промобот», которая продавала мороженое, поддерживая приятную беседу с покупателями.

Робот-буфетчица Дуняша с успехом обслуживала участников Петербургского форума. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А еще, помимо богатых недр, развитой современной промышленности и талантливых радушных людей здесь работает молодая амбициозная команда во главе с губернатором Дмитрием Махониным.

И на это тоже обратили внимание на Питерском форуме.

- Безусловно, большая роль в создании современной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам, - подчеркнул президент Владимир Путин. - На площадке ПМЭФ традиционно отмечаю те субъекты Федерации, которые добились значимого прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата, который ведет Агентство стратегических инициатив.

И он отметил в числе трех регионов с наибольшим прогрессом на этом направлении и Пермский край.

Бизнесу нравятся меры поддержки

В самом деле, в последнее время Пермский край совершил прорыв в инвестиционной привлекательности, о чем и свидетельствуют данные национального рейтинга, презентованного на ПМЭФ-2022. По итогам прошедшего года Прикамье показало существенный прирост интегрального значения индекса, что позволило занять региону 15-ю позицию рейтинга. Пермский край попал в номинацию «Лучшая динамика индекса» наряду с Вологодской, Мурманской, Курганской областями, а также Алтайским, Хабаровским краями и Севастополем.

За счет чего это произошло?

- Пермский край является одним из семи регионов - лидеров роста в инвестиционном рейтинге, - отметила на форуме генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева. - Это говорит о том, что в субъекте Федерации выбраны правильные векторы в развитии инвестиционной политики. Мы фиксируем высокую удовлетворенность со стороны бизнеса эффективностью процедур по получению в аренду земельных участков, регистрации прав собственности. Также в позитивном ключе оценивается работа регионального Совета по улучшению инвестиционного климата.

Концессионеры строят мост-дублер через Чусовую. Фото: АО «Стройтрансгаз».

Насчет удовлетворенности бизнеса мерами региональной поддержки - это действительно так. В край охотно приходят инвесторы. Например, в территории опережающего социального экономического развития «Чусовой» появился крупнейший в стране тепличный комплекс «Пермский». Чусовские томаты и огурчики, которые уже полюбились во многих регионах страны, недавно отметили Золотой медалью на специализированной выставке в Москве.

А еще в рамках государственно-частного партнерства строится мост-дублер через Чусовую. И краевые власти сообщают, что ждут инвесторов-концессионеров для строительства третьего моста через Каму.

Что же привлекает инвесторов в Пермском крае? Перечисление всего спектра разработанных в регионе мер поддержки инвестиционных проектов заняло бы много времени. Коснемся лишь некоторых.

Так будет выглядеть новый Камский мост. Фото: правительство Прикамья.

«Единое окно» для инвесторов

- Для реализации мероприятий по формированию благоприятного инвестклимата в регионе работают несколько институций, в том числе Агентство инвестиционного развития, созданное региональными властями для обеспечения комплексной поддержки инвестиционных проектов по принципу одного окна на безвозмездной основе, - перечисляют в краевом Министерстве экономического развития. - Именно агентство является единым окном входа для внутренних и внешних инвесторов и оказывает административное сопровождение на всех этапах реализации проектов: помогает структурировать проекты, формировать финмодели, оказывает серьезную помощь в решении инфраструктурных вопросов не только с органами госвласти, но и с ресурсоснабжающими компаниями, организациями, выдающими разрешительную документацию. Также в Пермском крае работает Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Одна из его главных задач - создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, улучшение инвестиционного климата и развитие конкуренции на территории Пермского края.

- Один из основных инструментов поддержки инвесторов на территории региона - приоритетный инвестиционный проект, - объясняют в краевом Минэкономразвития. - Бизнес-идеи, получившие данный статус, могут заявиться на получение инвестиционного налогового вычета, а также применить пониженную ставку по налогу на прибыль организаций, либо арендовать земельный участок на льготных условиях.

Сегодня в региональном портфеле 54 приоритетных инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 506 миллиардов рублей и организацией порядка 10 тысяч новых рабочих мест. Это проекты по созданию новых производств в сфере промышленности, деревообработки, строительства спортивно-туристических и торгово-ярмарочных объектов, придорожной инфраструктуры в самых разных территориях Пермского края.

Прикамские томаты и огурчики удостоились высоких наград. Фото: Минагро Пермского края.

- Так сложилось, что Дмитрию Махонину с первых дней работы губернатором пришлось искать ответы на экономические вызовы. Сначала это были проблемы, вызванные двухлетними коронавирусными ограничениями. Сейчас - санкционное давление. Как результат, губернаторская команда на практике отточила инструменты взаимодействия с бизнесом, и главным среди них стала эффективная обратная связь с предпринимательским сообществом. Власти и бизнес заинтересованы в развитии региона, они слышат и понимают другу друга. В результате инвестиционный климат меняется к лучшему. Решения принимаются комплексно, с учетом научного и образовательного потенциала края. Не зря в этом году был введен налоговый вычет для инвесторов на НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Это говорит о том, что власти нацелены формировать и поддерживать в регионе высокотехнологичную инновационную экономику, - считает политический эксперт Михаил Майоров.

При этом ждут в Прикамье отнюдь не только крупных инвесторов, но и малый и средний бизнес - лишь бы были реализуемые перспективные идеи.

Поддержка малого и среднего бизнеса - одно из основных направлений деятельности команды губернатора Прикамья.

- Малый и средний бизнес - это основа любой экономики, - подчеркивает Дмитрий Махонин. - И мы должны сделать так, чтобы на территории Пермского края количество предпринимателей увеличивалось.

Помимо оперативных мер поддержки бизнеса, принимаемых на фоне пандемийных и санкционных ограничений, по инициативе Дмитрия Махонина были приняты рекордно низкие налоговые ставки для нового бизнеса.

Связка государства и частных инициатив

Еще одним эффективным инструментом взаимодействия с инвесторами в регионе является механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). По мнению главы Прикамья Дмитрия Махонина, государственно-частное партнерство - перспективный инструмент, позволяющий улучшать качество жизни населения.

- За счет привлечения средств бизнеса мы можем в короткие сроки и с наименьшими бюджетными затратами запускать новые школы, больницы, строить дороги, - отмечает губернатор.

Реализация этого механизма работы с инвесторами в Пермском крае идет достаточно успешно. Всего на сегодняшний день в Прикамье реализуется 106 проектов ГЧП, из них 103 проекта являются концессиями. Общий объем инвестиций составляет 53,2 миллиарда рублей. Больше всего проектов реализуется в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 82 из 106. Еще 19 проектов - в социальной сфере, пять - в сфере транспортной инфраструктуры.

Эффективная работа Пермского края в сфере ГЧП неоднократно отмечалось на федеральном уровне. Так, в мае этого года Национальный центр ГЧП при поддержке ВЭБ.РФ подготовил рейтинг городов по уровню развития государственно-частного партнерства. Тогда город Пермь вошел в топ-10 лидеров, поднявшись по итогам рейтинга за III квартал прошлого года с 10-го на шестое место. Столица Прикамья улучшила свои показатели по институциональной среде, а также количественные параметры по заключению концессионных соглашений.

На днях итоги рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) за 2021 год подвело Минэкономразвития России. Согласно его данным, Пермский край занял девятое место, поднявшись на четыре позиции к уровню 2020 года. По результатам рейтинга Пермскому краю удалось улучшить свои позиции за счет высокой оценки работы органов власти, их открытости для инвесторов и готовности оказывать поддержку проектам.

Вот так строится в Прикамье взаимовыгодное сотрудничество с теми, кто готов прийти в регион и работать на его развитие. В итоге - строятся школы, больницы, дороги, мосты, возникают предприятия IT-кластера, реализуются проекты в агропромышленном комплексе. И это выгодно всем - и инвесторам, и жителям Пермского края.