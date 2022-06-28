Названы профессии, представители которых перерабатывают больше остальных

Оказывается, больше всего работают сверхурочно медработники Фото: Мария ЛЕНЦ

То, что 40-часовая рабочая неделя для многих осталась только в преданиях о советской власти, факт известный. Но и среди трудоголиков есть свои передовики. Оказывается, больше всего работают сверхурочно медработники, учителя, юристы и менеджеры по логистике — к такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые опросили представителей разных профессий по всей стране.

- Вообще вопросы переработок у нас регулируется довольно сложно, — прокомментировал ситуацию для kp.ru эксперт по трудоустройству и реализации в карьере Гарри Мурадян. - По закону она должна оплачиваться дополнительно, но на практике работодатели создают такие условия, что сотрудник работает сверх положенного как бы добровольно — потому что не успевает все сделать в рабочее время.

По мнению эксперта, то, что перерабатывают врачи и медсестры — вполне объяснимо.

- Такая у нах профессия — спасать человеческие жизни, они изначально готовы к тому, что главное — выполнить свой долг, а не смотреть на часы в ожидании окончания рабочего дня, - говорит Мурадян. - Особенно, в последние годы, когда на медиков легла огромная нагрузка в связи с ковидом, и в первую очередь, на тех, кто работал в «красной зоне».

В группе лидеров также юристы и менеджеры по логистике. Это по мнению нашего собеседника, ответ на вызовы времени.

- У юристов в связи с санкциями прибавилось работы, особенно, у корпоративных, - продолжил эксперт. - Неплатежи, срыв поставок, продажи и покупки компаний, слияния и поглощения, пересмотр международных договоров — все это происходит сейчас, и у них просто завал.

В такой же ситуации менеджеров по логистике.

- Традиционные грузоперевозки нарушились, люди день и ночь ищут обходные пути, как наладить параллельный импорт, заменить один вид транспорта другим, где достать контейнеры, - говорит Мурадян. - Специальные программы, которые в прежние времена рассчитывали маршруты, уже не работают, и каждая задача решается в ручном режиме. Логисты пашут день и ночь.

Многим с детства запомнились школьные учителя, устало бредущие домой с сумками, набитыми тетрадями с домашними заданиями и контрольными.

- Что касается учителей, то они перерабатывают отчасти потому, что плохо выстраивают свой рабочий график, - неожиданно приговорил эксперт. - Брать на дом проверку домашних заданий - такого быть не должно. Человек не должен после полноценного рабочего дня идти домой и продолжать там заниматься работой.

Меньше всех, как выяснилось, переусердствовали айтишники.

- Странный результат, - недоумевает эксперт. - Да, с одной стороны они зачастую работают удаленно и в размеренном режиме, далеко не на износ. Но с другой, они работают ежедневно и ежечасно - в режиме 24 на 7. Так что такой результат, возможно связан с тем, что сами айтишники свой режим постоянной включенности не считают переработкой.

У ТРУДОГОЛИКОВ - НИ КАРЬЕРЫ, НИ ЗДОРОВЬЯ

Переработка — на самый лучший вариант для развития карьеры, уверен Гарри Мурадян.

- Да, иногда без этого не обойтись, когда, например, на работе завал, и твоя переработка выручит компанию, - говорит он. - Но когда человек постоянно перерабатывает, это может говорить о двух симптомах. Первый — он не справляется со своими обязанностями. Ему требуется больше времени на выполнение обычной работы. И второй — он пытается выслужиться, показать, какой он трудолюбивый, как бы говорит: «Заметьте меня, пожалуйста!» Со стороны это очень кидается в глаза, и хотя иногда такое усердие начальству на руку, в коллективе к такому человеку возникает негативное отношение — слишком явно хочет выделиться. Стремление к переработкам говорит и о неуверенности человека в себе — он хочет доказывает этим свою значимость. Ничего хорошего в переработках нет. В целом, далеко не всегда карьера у таких трудоголиков развивается успешно.

А еще слишком много работать вредно для здоровья, напомнил эксперт.

- Если человек регулярно перерабатывает, он профессионально выгорает, - говорит Мурадян. - Знаю случаи, кода людям вдруг становилось все не интересно, и они выпадали из профессии на несколько месяцев, а то и на год. Некоторые даже зарабатывали нервные и другие расстройства здоровья, а лечится это долго и дорого.

НАРОДНЫЕ МУДРОСТИ

ЗА ТО, ЧТОБЫ ПОРАБОТАТЬ:

Глаза боятся — руки делают.

Терпенье и труд все перетрут.

Без труда не вытащишь рыбку из пруда.

ПРОТИВ:

Работа не волк, в лес не убежит.

От работы кони дохнут.

Дураков работа любит.

Устал — отдохни.

От трудов праведных не наживешь палат каменных.

Труд создал человека — труд его и погубит.

ТОП-10. В каких профессиях больше всего трудоголиков

Профессия - Процент перерабатывающих сверх положенного времени

Медсестра 40

Учитель 40

Врач 34

Менеджер по логистике 34

Юрист 33

Водитель 31

Воспитатель 29

Администратор 28

HR-менеджер 27

Дизайнер 27