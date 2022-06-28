ОАО «Маяк»: работа над проектом очистных сооружений нового поколения идёт полным ходом

Масштабы будущих строительных работ можно наглядно представить, если взглянуть на поле в несколько десятков гектаров, которое подготовили под очистные сооружения. Вот уже вторую неделю здесь работает тяжелая техника. Всего свай должно быть около тысячи.

Работы развернуты на территории ОАО «Маяк», место определили совместно с разработчиками проекта. Сваи изготовлены местными производителями. Чтобы выполнить заказ для ОАО «Маяк», подрядчику понадобилось несколько месяцев. Работу ведет компания «Гидроспецфундаментстрой».

Свайное поле — это основа фундамента, оно необходимо для того, чтобы основание сооружения было прочным. По завершении фундаментных работ подрядчик приступит к установке чаши биоочистки глубиной 6 метров.

«Работы идут строго по намеченному графику, четко и планомерно. В подобных вещах спешка не нужна, - пояснил генеральный директор ОАО «Маяк» Владимир Вдонин. – Экологический проект уникален, и его реализация требует тонкого, ювелирного подхода. Мы построим надежные очистные сооружения, которые обеспечат необходимые показатели и будут соответствовать строгим современным экологическим требованиям.

Авторами - разработчиками проекта является компания с мировым именем «КВИ Интернэшнл». В России они успешно работают уже более 30 лет, за плечами реализация уникальных экологических разработок в водоохранной зоне самого глубокого озера планеты Байкала, строительство канализационных очистных сооружений в Нур - Султан (Астане – прим. авт.).

«Пензенский проект для ОАО «Маяк» потребовал уникальных, точечных решений. Очистные сооружения будут соответствовать строгим российским экологическим требованиям, даже если в перспективе регулятор решит пойти по пути их дальнейшего ужесточения», - пояснил куратор проекта ООО «КВИ - Интернешнл» Игорь Кукута. Государственная экологическая экспертиза по сути является наивысшим знаком качества.

Этапы строительства необходимо было соотнести с еще одной частью экологической программы – очисткой русла старицы Суры. На данный момент работы полностью завершены. Теперь на участке реки вблизи ОАО «Маяк» вновь можно увидеть рыбаков с удочками.

Для расчистки русла использовали спецтехнику - плавающие экскаваторы амфибия. Сначала расчищали верхний растительный слой. Его вытаскивали из реки и вывозили на полигон. Затем провели очистку донных отложений. Сейчас техника вывезена, вернулась в родную Саратовскую область, где расположен офис компании-подрядчика ООО «Глобал Проект». В общей сложности со дна старицы Суры подняли более 1000 тонн отложений. Сам берег реки облагорожен и убран.

«Экологическая программа ОАО «Маяк» будет реализована в полном объеме. Необходимые для этого средства заложены в бюджет предприятия. Мы рады, что к реализации проекта удалось привлечь лучших специалистов России. Это большие усилия команды профессионалов. Несмотря на огромный опыт, мы понимаем, что все решения для ОАО «Маяк» - эксклюзивные, я лично слежу за каждым этапом реализации. Кураторы от КВИ буквально живут в Пензе, хотя головной офис у них в Питере. Работу делаем на долгие годы – очистные сооружения прослужат не менее 80 лет», - подвел итог Владимир Вдонин.