Свидания со звездами: поужинать с Горбачевым стоит 16 млн рублей, а спеть в караоке с Бьянкой — 125 тысяч

Разделить трапезу с Уорреном Баффетом стоит $19 млн Фото: REUTERS

Недавно СМИ облетела новость: один из самых богатых людей мира Уоррен Баффет продал обед с собственной персоной за баснословные деньги – $19 млн (более миллиарда рублей по текущему курсу). За эту сумму анонимный счастливчик получил возможность вместе с семью своими друзьями поесть в мясном ресторане вместе с Баффетом. Но есть и одно ограничение: у миллиардера нельзя будет просить финансовых советов. Так за что же тогда платить такие безумные деньги?

«ВКУСНЫЙ» МИЛЛИАРДЕР

Предыдущий «обед на продажу» с генеральным директором «Berkshire Hathaway» состоялся в 2019 году и обошелся участнику аукциона в $4,5 миллиона. А в 2020 и в 2021 годах аукционы не проводились из-за проблем с коронавирусом. Нынешний же обед, по заявлению 91-летнего Баффета, станет последним, так что счастливчик буквально «заскочил в уходящий поезд». Всего же, начиная с 2000 года, миллиардер собрал для благотворителей таким образом более $53 миллионов. Все деньги пошли компании из Сан-Франциско, которая занимается помощью бедным и бездомным.

– Это было исключительно хорошо. Я встретил много интересных людей со всего мира. Их объединяет одно – они считают, что деньги будут использованы с пользой, – прокомментировал миллиардер свои аукционы.

На западе практика подобных благотворительных трапез со знаменитостями весьма распространена, причем в основном они идут не за фиксированную цену, а продаются на торгах, чтобы выручить как можно больше денег. Если актеры и шоу-бизнес в основном дает средства «сирым и убогим», то политики и бизнесмены зачастую собирают деньги для своей партии или общественного движения.

Правда, редко кто позволяет «подступиться» к действующему главе государства, ведь такие лица всегда под надежной охраной. Однако дочь бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа Иванка рискнула выставить поход с собой на чашечку кофе на аукцион, который должен был закончиться в декабре 2016 года, а само рандеву было назначено на 2017 год, то есть после принятия Трампом президентской присяги. И даже просто заплатить деньги было недостаточно – победителя должны были проверить на благонадежность охранники Секретной службы. Сам факт появления такого аукциона привел к скандалу и до сих пор не известно, встретилась ли с победителем Иванка.

Дочь бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа Иванка Фото: REUTERS

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ НА СДАЧУ

Удивительным смешением мира искусства и политики отметился актер Хью Джекман, который продал право на обед с собой за 35,5 тысячи долларов. «В нагрузку» к звезде дали помимо жены еще и министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп, а то еще неизвестно, захотели бы люди провести пару часов в компании скучного чиновника.

Из политиков одним из самых дорогих «сотрапезников» стал экс-президент СССР Михаил Горбачев. За право пообедать с ним актер Хью Грант и еще один анонимный бизнесмен отдали каждый по 250 тысяч фунтов стерлингов (16,3 миллиона рублей). За такую немаленькую сумму Грант и его друг были приглашены на дачу к генсеку, где «выпили и повеселились».

Еще один «отставник» итальянец Сильвио Берлускони принял на своей вилле в городе Аркора неизвестную победительницу аукциона за 70 тысяч евро (почти 4 миллиона рублей). Причем организаторы оригинально подошли к завлечению потенциальных покупателей и предложили «свидание» с политиком под лозунгом «лучший подарок для вашей бабушки». Не знаем, насколько такому слогану обрадовался сам 70-летний Берлускони, который в марте этого года женился на 32-летней соратнице по партии, но зато полученные деньги пошли жертвам землетрясений в Италии.

Из политиков одним из самых дорогих «сотрапезников» стал экс-президент СССР Михаил Горбачев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

УКРАИНСКИЙ ТЕАТР

Особой темой продажа «рандеву» со знаменитостями стала на Украине. Так сложилось, что самые известные свидания там проходили с чиновниками женского пола. Причем, в отличие от Запада, тут на аукционы выносятся не банальные перекусы. Украинцы подошли к формату мероприятий с выдумкой – тут и театр, и дегустация вин.

Самым скандальным стал случай с замглавы МВД Анастасией Деевой. Мало того, что чиновница, получившая должность в 25 лет, прославилась своими весьма фривольными фото в Интернете, так еще и покупатель, победивший в аукционе со ставкой в $423 тысячи долларов (22,5 миллиона рублей), отказался платить, заявив, что сделал ставку по ошибке. В итоге, когда в ситуации разобрались, «право первого ужина» передали следующему участнику, который предложил всего лишь $383 (20,5 тысяч рублей).

Чуть подешевле продала поход в театр с собой 27-летняя замминистра энергетики Украины Наталия Бойко — билет обошелся всего в $345 (18,5 тысячи рублей). А вот государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Светлана Панаиотиди предложила приобрести «откровенный разговор» во время дегустации вин, который в итоге купили за 225 «баксов» (12 тысяч рублей)

РОССИЙСКИЙ ВАРИАНТ

Впрочем, не чужды нашим звездам и аукционы. Одним из них является «Meet for Charity» (англ. – Встреться для благотворительности), организаторы которых предлагают побороться деньгами за встречу «в городских кафе и ресторанах за чашкой чая или кофе» с самыми разными звездами, причем все деньги идут на помощь нуждающимся. Хотя, по сравнению с западными артистами, доходы невелики. Например, судя по информации на сайте, актер Александр Петров собрал всего лишь 110 тысяч рублей за «онлайн-встречу» с собой. Впрочем, на том же портале некоторые звезды привлекли больше миллиона рублей – экс-владелец «Евросети Евгений Чичваркин (1,3 миллиона), актриса Анна Чиповская (1,1 миллиона).

На одном из благотворительных аукционов была продана ночь в караоке с певицей Бьянкой за 125 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Но и это еще не все. На одном из благотворительных аукционов была продана ночь в караоке с певицей Бьянкой за 125 тысяч рублей, прогулка с завидным женихом Алексеем Воробьевым и его собакой Элвисом - за 55 тысяч 555 рублей. А одной семейной паре посчастливилось всего за 35 тысяч рублей заполучить на регистрацию своего брака в качестве ведущей певицу Сати Казанову.