Когда рядом — сильный

Эпоха перемен — это всегда экзамен для общества. Кем является человек человеку, помогают ли сильные слабым, «один за всех и все за одного» или «каждый сам за себя»? Так сложилось, что в России роль сильного брали и берут на себя промышленники, для которых социальная ответственность за своих сотрудников, за малую Родину, ее детей и стариков — уже система. Зная ситуацию в экономике изнутри, бизнес отчетливо понимает: кто, если не мы? Именно поэтому хештег #ГАЗпомогает, объединяющий социально-значимые проекты «Группы ГАЗ», появляется в сегодняшней новостной повестке все чаще.

Жизненно необходимые

Одна из горьких сегодняшних шуток на тему «А помните, был ковид…» — явно не для медиков. Шторм, накрывший систему чуть больше двух лет назад, был таким мощным, что его последствия никогда не забудет каждый, а особенно те, кто оказался в «красной зоне» — по работе или по состоянию здоровья. Такого действительно не было никогда, и, конечно, никто не был готов: в первые дни и недели пандемии в больницах не хватало элементарного — защитных костюмов, масок, респираторов. Именно тогда при поддержке промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаски в стране стартовала социальная программа #ГАЗпомогает. Во всех городах присутствия предприятий холдинга была развернута масштабная работа: ежемесячно волонтеры ГАЗа отвозили в больницы десятки тысяч средств индивидуальной защиты (СИЗ), компания закупала для медиков высокотехнологичное оборудование: аппараты ультразвуковой диагностики, искусственной вентиляции легких, термодинамические мониторы и, конечно, выделяла автомобили скорой помощи ГАЗ…

Фото: Михаил СОРОКИН

- Мы очень благодарны «Группе ГАЗ» за своевременную помощь. Компания выручает нас уже не в первый раз, и это очень ценно, - благодарил, принимая технику и средства индивидуальной защиты главный врач больницы №13 Нижнего Новгорода Сергей Бухвалов.

Но в те трудные дни ГАЗ стал родным не только для нижегородских медиков: помощь отправляли по всей области и во все города, где работают предприятия холдинга — везде, где нужно было подставить плечо, ГАЗ откликался на просьбы и самих районных больниц, и минздравов. Так, в Гагинскую ЦРБ уехала большая партия СИЗов и цифровые мониторы слежения для реанимации, а на базе Павловской ЦРБ на средства «Группы ГАЗ» была оборудована современная ПЦР-лаборатория. Портативные аппараты ИВЛ получили больницы в Нижнем Новгороде, Павлове, Орехово-Зуеве, Канаше, Кургане, Саранске, Ульяновске, Ярославле. А в рамках акции «Добромаски» волонтеры передали социальным учреждениям городов свыше миллиона медицинских масок.

При этом ни на день не прекращалась большая и сложная работа по обеспечению профилактики ковида на самих предприятиях группы — только так можно было выстоять, сохранить коллективы и непрерывность производства. Были перестроены все процессы, заводы укомплектовали необходимым обеззараживающим оборудованием. Но соблюдением жестких требований Роспотребнадзора холдинг не ограничился: в рекордные сроки в Центре медицинской профилактики ГАЗа была построена новая ПЦР-лаборатория и появились компьютерный и магнитно-резонансный томографы нового поколения. На открытии КТ/МРТ-отделения министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов сказал, что «подарок получила вся нижегородская медицина» — аналогов оборудованию такого уровня в области нет, а оно очень востребовано.

Помощь по адресу

Есть люди, которых принято называть «социально незащищенными». И действительно, многодетными семьям, детям-сиротам, инвалидам, одиноким пенсионерам порой неоткуда ждать помощи, особенно когда непросто — почти всем. Поэтому такая поддержка на ГАЗе постоянна вне зависимости от внешних обстоятельств. Только в рамках программы #ГАЗпомогает автомобили «ГАЗель», выделенные дилерскими центрами компании, доставили продукты и товары первой необходимости более 3 тысячам семей, социальным организациям и реабилитационным центрам.

У компании есть подшефные детские сады и школы, детские дома и благотворительные фонды, дружба с которыми продолжается годами. А еще — конкретные семьи, помощь которым нужна здесь и сейчас. Вот, например, в семье Ливадоновых из Нижнего Новгорода — 15 детей. В прошлом году Ливадоновы едва не лишились во время пожара дома и теперь собственными силами его восстанавливают. Благодаря ГАЗу, в разгаре пандемии у них появились компьютеры, чтобы дети могли заниматься дистанционно, а в этом году — новенькая «ГАЗель». Это значит, сбудется давняя мечта — отправиться в путешествие на море всей семьей.

«ГАЗель» вообще для многих становится символом исполнения мечты, символом открытости, доброжелательности и милосердия. Так, в июне этого года бирюзовая «ГАЗель NEXT» отправилась в Либежевский детский дом «Кораблик» Чкаловского района — там живут 29 ребятишек, от грудничков до совершеннолетних. Машина в хозяйстве детдома — насущная необходимость. Предыдущий подарок ГАЗа директор детского дома Наталья Тюрина называет трудягой-долгожителем — с 2004 года «ГАЗель» откатала 600 тыс. км.

Фото: Михаил СОРОКИН

А у детско-юношеской школы олимпийского резерва «Торпедо» теперь есть собственный автобус «Вектор NEXT» — такой подарок ГАЗ сделал подшефной команде по итогам успешного хоккейного сезона в прошлом году: молодежка «Торпедо» — «Чайка» — впервые в своей истории завоевала Кубок победителей Восточной конференции МХЛ, а команда «Торпедо-2009» выиграла первенство России.

Вклад в будущее

Особое место в социальных программах «Группы ГАЗ» занимает поддержка школ и вузов. Инвестировать в будущее, смотреть за горизонт — один из главных принципов стратегии развития холдинга, заложенный Олегом Дерипаской еще в начале 2000-х, задолго до того, как внимание к образовательным инициативам стало повсеместным трендом. У «Группы ГАЗ» есть комплексные проекты профориентации, вроде детских технопарков «Кванториум» и «Техноспейс», много лет ГАЗ активно поддерживает научно-техническое творчество студентов и школьников в рамках программы «Робототехника», фестивалей «РобоФест» и соревнований беспилотников «РобоКросс». Кстати, «ГАЗелями» для переоборудования в беспилотники ребят тоже снабжает ГАЗ. Их в свое время получили команды Нижегородского технического университета, Ковровской технологической академии, Рязанского радиотехнического университета, саровской школы информатики «Вектор ++», Ульяновского техуниверситета и др.

Фото: Михаил СОРОКИН

Так, ученики школы информатики «Вектор ++» уже через полгода создали на базе «ГАЗель NEXT» беспилотник и начали полевые испытания. В общей сложности за несколько лет над проектом беспилотника в саровской школе поработали порядка 30 учеников, многие из них уже стали студентами вузов и продолжают работать в сфере ИТ и робототехники, в том числе и по беспилотной тематике.

А в этом году «Группа ГАЗ» сделала ульяновским студентам — постоянным участникам «Робокросса» — еще один подарок, профинансировав покупку новой навигационной системы для «ГАЗели»-беспилотника. Нижегородскому автомеханическому техникуму, базовому партнеру ГАЗа, завод помог обустроить конкурсную площадку для запуска на чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» компетенции «Бережливое производство».

Интересно, что сотрудничество с вузами и ССУЗами не ограничивается их техническим профилем. Так, в 2020 году «ГАЗель NEХT» получил Краснодарский институт культуры — за победу на конкурсе традиционной казачьей песни. А в этом году фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» подарил автобус ПАЗ Звенигородской биостанции МГУ. 50-местный автобус будет возить студентов МГУ в исследовательские и краеведческие экспедиции. 16-местную «ГАЗель NN» получил Российский институт театрального искусства — ГИТИС. Теперь его труппа будет с комфортом путешествовать с гастролями по стране.

Больше, чем завод

Для нижегородцев Автозавод — это не только предприятие, но и крупнейший район Нижнего Новгорода, город в городе, в котором живет четверть населения областного центра. Исторически вся эта территория развивается в партнерстве с ГАЗом, их связь неразрывна и во многом поэтому район считается одним из самых благоустроенных и чистых. Вместе с представителями муниципалитета Олег Дерипаска лично посещает проблемные инфраструктурные объекты, требующие особого внимания. А перечень таких точек на карте района пополняют сами автозаводцы — все пожелания собирают в рамках проекта «Новый социальный вектор», стартовавшего при поддержке Олега Дерипаски в 2021 году. Благодаря ему новый стимул развития получат любимые места отдыха горожан: лыжная база «Стригино», Автозаводский парк, стадион «Чайка», Дом ветеранов и другие объекты.

Фото: Александр ВДОВИН

Собственно, в том, что партнерство компании с городскими властями эффективно, каждый автозаводец теперь может убедиться по дороге на работу: в прошлом году были обновлены десятки тротуаров и подъездных путей к проходным ГАЗа, а также подземные пешеходные переходы, которые до этого регулярно затапливало. Расставлять приоритеты, искать дополнительные источники финансирования и аккумулировать усилия городских и областных властей помогают депутаты, представляющие ГАЗ в гордуме.

Наконец, Автозаводский район — второй после исторического центра по туристической посещаемости. И в этом — тоже заслуга ГАЗа. Кроме уникальной советской застройки Соцгорода — микрорайона-спутника автозавода, строившегося для его рабочих в 1930-е, здесь есть Музей истории ГАЗа, куда стремятся попасть все ценители отечественного автопрома. Сейчас в музее завершается масштабная реконструкция, и даже тем, кто уже не раз в нем бывал, будет на что посмотреть. Так, в экспозиции будет создан стеклянный атриум с подвешенными на тросах, будто парящими машинами. Кроме того, музей станет интерактивным: здесь можно будет познакомиться с заводскими профессиями и даже поучаствовать в процессе сборки автомобиля на участке конвейера. Даже в музейной традиции, сохраняя память поколений, ГАЗ стремится идти в ногу со временем и внедрять все самые современные технологии.

Обычные волшебники

Безусловно, вся эта активность была бы невозможна без поддержки компании: даже в условиях санкций и пандемии ГАЗ не сократил ни рубля из запланированных на реализацию социальных программ, направив на эти цели в 2020 году 800 млн руб., в 2021-м — больше 1 млрд руб. Но также сложно представить большую социальную работу без участия самих сотрудников «Группы ГАЗ», для которых помогать — значит, быть частью большой и сильной компании, в которой по-другому не бывает, даже в самые суровые времена. «Радостно быть нужным, делать мир лучше», — так говорят многочисленные волонтеры ГАЗа, отвечая на вопрос, зачем эти усилия. Они развозят пенсионерам и многодетным продуктовые наборы, помогают больным, доставляя лекарства, выходят на весенние субботники, чтобы привести в порядок родной район, и каждый Новый год исполняют детские мечты.

Фото: Михаил СОРОКИН

Эта предпраздничная традиция «Подари тепло детям» — на ГАЗе одна из самых любимых: на площадках группы в Нижнем, Павлово, Ликино-Дулево, Ульяновске и Кургане устанавливают елочки, украшенные письмами с желаниями ребят из детских домов, реабилитационных центров, больниц и хосписов. Каждый сотрудник может исполнить мечту ребенка самостоятельно или объединившись с коллегами. И неизменно каждый год таких волшебников оказывается больше, чем детских записок. «Это настоящее чудо!», — повторяют дети, воспитатели, врачи и родители. Но автозаводцы знают: чудес не бывает — это всегда чья-то работа. Ежедневная, кропотливая — системная.