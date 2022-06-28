Дмитрий Медведев дал оценки последним демаршам в адрес России: «Дебильные русофобские установки»

Дмитрий Медведев дал оценки последним демаршам в адрес России. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью «Аргументам и Фактам» сделал ряд заявлений относительно блокады Калининграда и других антироссийских шагах запада.

О ЖЕСТКИХ МЕРАХ

По мнению Медведева, ответ нашей страны на ограничение транзита товаров в Калининград со стороны Вильнюса будет серьезным.

- Этот ответ способен перекрыть кислород прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия. Естественно, Россия примет ответные меры, и они будут очень жесткими, - заявил Дмитрий Анатольевич.

О НЕСТЫКОВКАХ С ЕВРОСОЮЗОМ

Медведев подчеркнул, что Евросоюз не был инициатором данных ограничений.

- Решение о запрете транзита российских товаров, один перечень которых занимает более 60 страниц, настолько хамское, что его нет смысла комментировать. В Литве вообще не задумываются о последствиях своих шагов. На этих шагах, кстати, Евросоюз даже не настаивал, понимая возможные проблемы. Но Литва подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями. И в очередной раз проявила свои дебильные русофобские установки, — полагает зампредседателя Совбеза России.

О ТОМ, ЧТО ПРИБАЛТЫ ПОСТРАДАЮТ САМИ

Медведев полагает, что от перекрытия границ, в первую очередь, пострадают обычные граждане прибалтийской республики.

- Уровень жизни литовцев по европейским меркам — нищенский. Спросите жителей Вильнюса или Каунаса, что они думают о таких мерах, — и услышите честные ответы. Граждане пытаются выжить в этом театре абсурда, а литовские политики просто выслуживаются. Но это удается все хуже и хуже, - уточнил Медведев.

О НАТО НА ПОРОГЕ

На вопрос о том, что для нас опаснее - Украина в НАТО или финны со шведами в альянсе, - Медведев ответил так:

- Украина в НАТО опаснее для нашей страны. И связано это с наличием не урегулированных территориальных споров и с разным понимание статуса регионов. Для нас Крым — часть России. Любая попытка посягнуть на Крым — объявление войны нам. Если это делает страна, входящая в НАТО - это конфликт со всем альянсом. Третья мировая война. А присоединение Швеции и Финляндии к НАТО ничем особенно новым нам не грозит.