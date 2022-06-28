"Живем в санкциях со времен Ивана Грозного": Российские сенаторы обсудили действия Запада и бюджет

Во вторник, 28 июня, премьер Михаил Мишустин встретился с сенаторами. Обсуждали бюджет, реформу госуправления и ответ на санкции Запада. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Во вторник, 28 июня, премьер Михаил Мишустин встретился с сенаторами. Обсуждали бюджет, реформу госуправления и ответ на санкции Запада.

- Мы видим активную работу по подготовке новых инициатив, соавторами которых являются члены Совета Федерации. Среди наиболее значимых - это продление дачной амнистии на девять лет, до 2031 года. При участии сенаторов был принят и целый комплекс мер поддержки семей с детьми. Введено новое регулирование, которое упрощает возможность получения помощи от государства для тех граждан, кто потерял кормильца, - сказал Мишустин.

Дальше заговорили о чиновниках. Мишустин напомнил, что правительство провело административную реформу, в результате чего было сокращено около 30 тысяч госслужащих.

Матвиенко в свою очередь призвала усилить требования к заместителям министров. Она попеняла, что не все из них имеют профильное образование и управленческий опыт.

- Возможно, в определенной мере нужна и кадровая перезагрузка, призыв на государственную службу антикризисных менеджеров, людей, способных принимать решения, брать на себя ответственность, имеющих управленческий опыт в той или иной сфере, что называется, поработавших на земле, в регионах, бизнесе, - предложила Матвиенко.

По ее словам, некоторые замы министров (фамилии она называть не стала) «вместо самостоятельного принятия решений, быстрого реагирования на те или иные вызовы не проявляют инициативу, ждут указаний сверху».

- Может быть, надо усилить требования к такой категории госслужащих, - предложила глава Совфеда.

По мнению Матвиенко, сегодня нужно переосмыслить «философию государственного аппарата».

- Где-то усилить роль государства, а где-то, наоборот, ослабить вожжи. Это касается и реформы контрольно-надзорных органов, - сказала она.

Матвиенко отметила, что число проверок бизнеса снизилось, но «многое еще надо поменять концептуально».

- В России действуют 132 вида госконтроля, 33 федеральных органа осуществляют контрольно-надзорные функции, часто функции дублируются, - напомнила глава Совфеда.

Матвиенко также призвала поддержать агропромышленный комплекс для обеспечения собственными продуктами.

- Есть слабые места, например, семена, техника. И быстро это не решить. Понятно, что сами не можем все производить. Но, например, мы крупная страна по производству свеклы и сахара. Но нет вообще отечественной техники по уборке свеклы. Можем сделать? Можем. С белорусскими коллегами находим решение, - заметила Матвиенко.

Также она подняла тему обеспечения россиян рыбой и морепродуктами по доступным ценам.

- При тех больших объемах рыбы, которую мы ловим, это плохо, когда ее нет на прилавках, и граждане не могут ее купить. И я думаю, что здесь нужна внятная четкая государственная политика, а не постоянные попытки передела рыбной отрасли, - сказала глава Совфеда.

Чтобы рыба не уплывала из страны, Матвиенко предложила ввести квоты.

- Рыба не доходит до центральных регионов России, до многих других… Нужно четко определить объем потребностей для внутреннего рынка рыбы и морепродуктов, который необходим, установить жесткие квоты . Все остальное на экспорт, пожалуйста, - сказала Матвиенко.

Говоря о санкциях Запада, Матвиенко заметила, что Запад должен быть разочарован: экономика России не разрушилась.

- Иногда, сталкиваясь с теми или иными структурами, складывается впечатление, что не все это до конца осознают. Надеются, что будет, как раньше, но мы все хорошо понимаем, что не будет. Рассчитывают, что снимут санкции. Не для того их коллективный Запад вводил. Понятны их цели - остановить развитие России, подчинить Россию, ничего из этого не будет. Мы в тех или иных санкциях живем со времен Ивана Грозного, - заметила Матвиенко.