Найдено голосовое сообщение, угрожающее Байдену

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Забытый в ремонтной мастерской ноутбук сына президента США Джо Байдена продолжает становиться источником новых открытий, которые могут стоить поста нынешнему главе американского государства.

Хантер Байден настроил свои гаджеты таким образом, что записи голосовых сообщений, поступавших на его мобильный телефон, автоматически копировались в память ноутбука. И вот среди них обнаружена признание: Джо Байден подтверждает, что знал об отношениях своего отпрыска с одним из китайских нефтяных дельцов.

Скандальность находки придает тот факт, что президент США неоднократно отвергал все обвинения в том, что он был не только в курсе подозрительной деловой активности своего сына, но и оказывал ему всяческую протекцию. Но такого рода семейный подряд – не самая большая опасность для Байденов: дело в том, что одного из главных помощников этого китайца (кстати, позднее угодившего в тюрьму) американская разведка считала одним из самых успешных шпионов КНР. Пикантности придает всему этому и тот факт, что о подозрениях контрразведчиков Хантер Байден знал, но продолжал общаться с подозрительными личностями.

Также Хантера Байдена обвиняют в том, что он использовал связи своего отца, занимавшего тогда пост вице-президента США, для лоббирования интересов ряда иностранных компаний, в том числе и из Китая. За что получал солидные вознаграждения.

- Это голосовое сообщение – лишь верхушка огромного айсберга улик, свидетельствующих против преступного клана Байденов. Когда республиканцы получат большинство в Конгрессе, они воспользуются властью для того, чтобы раскрыть всю правду и донести ее до каждого американца. – заявила член Палаты представителей Конгресса США Элиз Стефаник.

Также на жестком диске ноутбука Байдена-младшего сохранилась его деловая переписка. Одно из писем от бизнес-партнера, датированное 2016 годом и прочитанное Хантером, содержало предложения по распределению капитала одной из компаний. План включал в себя десятипроцентную долю «для большого парня», то есть для Джо Байдена, что подтвердил бывший коллега Хантера, Тони Бобулински.