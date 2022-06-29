Анекдоты: В Древнем Египте была богиня ревности, и звали ее Тытамскем.

- Доктор, скорее! У больного пульса нет!

- А у меня машины, дальше что? Вот сколько можно ныть?!

* * *

Маленькие хитрости для женщин.

Если носить одежду на размер больше, все подумают, что вы похудели.

* * *

Вдруг из маминой из спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник и... окончательно ломает неокрепшую детскую психику...

* * *

Когда к Стивену Кингу пришла женщина с косой, он догадался, что это муза.

* * *

- А наша семья уже неделю сидит на молочном супе.

- А что так?

- Да мы с мужем поругались неделю назад, а он молочный суп терпеть не может!

* * *

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* * *

Ведущее социологическое агентство провело опрос на тему «Что вас раздражает?» и выяснило, что одним из сильнейших раздражителей являются именно социологические опросы.

* * *

- Сынок, каждая твоя выходка - это еще один седой волос на моей голове!

- Судя по бабушке, ты тоже неслабо чудила…

* * *

Муж толкательницы ядра на рынке пожалел, что дал жене подержать купленную дыню…

* * *

Экскурсовод:

- Если дамы на минутку замолчат, можно будет услышать жуткий рев Ниагарского водопада.

* * *

Учительница на уроке:

- Ребята, должна сказать, что у вас очень плохо обстоят дела с математикой. Я думаю, что 90 процентов из вас не сдаст годовую контрольную.

Голос из класса:

- Да нас здесь столько и не наберется.

* * *

Вчера помыл окна. Теперь у меня рассвет на два часа раньше...

* * *

В ходе социологического исследования ответы россиян на вопрос «Что вы будете делать, если увидите зеленого человечка?» распределились так:

60% - брошу пить;

30% - начну пить;

9% - обращусь к психиатру.

И только одна девушка сказала: «Начну переходить дорогу».

* * *

Так как у Фемиды завязаны глаза, она с помощью весов определяет, сколько ей дали на лапу.

* * *

Грабитель в маске с автоматом вламывается в банк. Посетители попадали на пол, кассирши подняли руки вверх. Налетчик, внимательно осмотрев помещение, разочарованно:

- А что, моя теща сегодня выходная?

* * *

- Ну как провел отпуск?

- Так же, как и на работе. Сидишь, ничего не делаешь и ждешь обеда...

* * *

Подбитый глаз уменьшает обзор, но увеличивает опыт.

* * *

- Шел, нечаянно упал, очнулся - миллиард... Наверное, половину вы потеряли?

- Оправдан!