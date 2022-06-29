Анекдоты: В Древнем Египте была богиня ревности, и звали ее Тытамскем.

- Доктор, скорее! У больного пульса нет!
- А у меня машины, дальше что? Вот сколько можно ныть?!
* * *
Маленькие хитрости для женщин.
Если носить одежду на размер больше, все подумают, что вы похудели.
* * *
Вдруг из маминой из спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник и... окончательно ломает неокрепшую детскую психику...
* * *
Когда к Стивену Кингу пришла женщина с косой, он догадался, что это муза.
* * *
- А наша семья уже неделю сидит на молочном супе.
- А что так?
- Да мы с мужем поругались неделю назад, а он молочный суп терпеть не может!
* * *
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* * *
Ведущее социологическое агентство провело опрос на тему «Что вас раздражает?» и выяснило, что одним из сильнейших раздражителей являются именно социологические опросы.
* * *
- Сынок, каждая твоя выходка - это еще один седой волос на моей голове!
- Судя по бабушке, ты тоже неслабо чудила…
* * *
Муж толкательницы ядра на рынке пожалел, что дал жене подержать купленную дыню…
* * *
Экскурсовод:
- Если дамы на минутку замолчат, можно будет услышать жуткий рев Ниагарского водопада.
* * *
Учительница на уроке:
- Ребята, должна сказать, что у вас очень плохо обстоят дела с математикой. Я думаю, что 90 процентов из вас не сдаст годовую контрольную.
Голос из класса:
- Да нас здесь столько и не наберется.
* * *
Вчера помыл окна. Теперь у меня рассвет на два часа раньше...
* * *
В ходе социологического исследования ответы россиян на вопрос «Что вы будете делать, если увидите зеленого человечка?» распределились так:
60% - брошу пить;
30% - начну пить;
9% - обращусь к психиатру.
И только одна девушка сказала: «Начну переходить дорогу».
* * *
Так как у Фемиды завязаны глаза, она с помощью весов определяет, сколько ей дали на лапу.
* * *
Грабитель в маске с автоматом вламывается в банк. Посетители попадали на пол, кассирши подняли руки вверх. Налетчик, внимательно осмотрев помещение, разочарованно:
- А что, моя теща сегодня выходная?
* * *
- Ну как провел отпуск?
- Так же, как и на работе. Сидишь, ничего не делаешь и ждешь обеда...
* * *
Подбитый глаз уменьшает обзор, но увеличивает опыт.
* * *
- Шел, нечаянно упал, очнулся - миллиард... Наверное, половину вы потеряли?
- Оправдан!