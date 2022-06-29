Добровольцы и военкоры сами собирают информацию, что необходимо бойцам. На этом фото - очередную народную партию снаряжения на передовую привез представитель Народного фронта в ДНР, руководитель Народной дружины ДНР Владимир Тараненко.

Вместе мы сила. Не зря так говорят. Затянутые в круговорот будней, люди могут не следить за новостями, не обращать внимание на то, что происходит за пределами их квартир, или жить только работой, но, когда случается что-то по-настоящему важное, они не остаются в стороне. Спецоперация на Украине это доказала. Сегодня жители разных регионов объединяются, чтобы собрать деньги и купить все, что необходимо солдатам на фронте: квадрокоптеры, рации, бронежилеты, спальники, одежду, обувь, медицинские принадлежности - все это может спасти жизни военнослужащих и помочь обнаружить и ликвидировать врага.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустил акцию «Все для победы!». На одноименном портале публикуется информация о том, где, кому и как можно помочь. Сборы закрываются буквально за пару дней, и сразу же все необходимое отправляется бойцам. Так что они обеспечены на все сто.

Уже больше восьми лет помощь для военнослужащих собирают сестры-волонтеры Екатерина и Валентина Корниенко. При поддержке таких же активистов, своих соратников, они самостоятельно закупают все необходимое для фронта. Например, недавно сестры опубликовали в соцсетях видео, на котором запечатлели, как в Донбасс прибывает партия берцев - несколько сотен пар. Все куплены на собранные волонтерами деньги.

А сейчас девушки объединили свои усилия с ОНФ. С появлением платформы «Все для победы!», по словам Валентины и Екатерины, у них появилась возможность масштабировать свою работу: привлечь к сбору помощи бойцам еще больше людей. В одно из подразделений Народной милиции ЛНР, на днях, в рамках акции, были доставлены два беспилотника. Еще пять квадрокоптеров получили милицейские подразделения ДНР.

- Только совместное участие - ваша помощь, наша сила - победит всю эту нечисть, которую мы выколачиваем с нашей родной земли, - благодарят военнослужащие, получившие технику. - Благодарность от солдат, от разведки, особенно от артиллеристов - это корректировка огня.

Большая партия обмундирования и техники - квадрокоптеры, приборы ночного видения, тепловизоры, миноискатели - прибыла в батальон «Спарта».

- Объем груза такой, что есть возможность поделиться с соседними подразделениями, - улыбается комбат «Спарты» Артем Жога.

Помощь военнослужащим идет по всем «фронтам». Общественники из Бурятии передали бойцам Народной милиции ЛНР, участвующим в спецоперации, беспилотники, купленные на деньги, собранные жителями республики.

- Передали квадрокоптер артиллерийскому подразделению десантно-штурмовой бригады. Передали письма и посылку от школьников Селенгинска. И на днях третий квадрокоптер передадим в танковую бригаду, - бодро отчитывается атаман «Верхнеудинской станицы» Денис Леонов.

В приемном пункте помощи в Новосибирске в пакете с берцами и гигиеническими принадлежностями житель города оставил записку участникам спецоперации: «Парни! Желаю всем здравствовать. Вернитесь живыми. Вся Сибирь за вас. Порвите нациков. Ваше дело правое. Я Олег из Новосибирска. С женой помогаем по мере сил». Сборы для подразделений Народной милиции объявляют и военкоры, работающие в зоне проведения спецоперации.

Волонтеры не просто передают «заказ» в части: часто помогают освоить самые эффективные функции квадрокоптера или тепловизора.

- Наша задача - ускорить победу, - комментирует военкор Илья Ушенин, который лично доставит обмундирование и спецсредства, закупленные на пожертвования россиян, артиллерийской бригаде «Кальмиус». Со дня на день снаряжение поступит в штаб Народного фронта, откуда поедет к донецким артиллеристам.

Также свой сбор на портале pobeda.onf.ru объявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. В ближайшее время купленное на собранные благодаря ему деньги снаряжение направится в одно из подразделений Народной милиции ЛНР.

Поддерживают военнослужащих и жителей Донбасса и российские знаменитости. «Копилки» на помощь военным ЛДНР открыли актер Дмитрий Певцов, чемпион мира по боксу Денис Лебедев, певец Денис Майданов.

Здравствуй, дорогой солдат!

На передовую можно отправить письмо или аудиосообщение

Даже суровые солдаты, освобождающие сегодня Донбасс и Украину от неонацистов, нуждаются в словах поддержки. Ведь они окрыляют, придают сил, а значит, приближают победу. С начала спецоперации со всех уголков России и из донецких республик на фронт приходят письма. Особенно трогательно пишут дети.

«Здравствуй, дорогой солдат! - написал, например, 5-классник Никита Шилин из Пензы. - Я знаю, что наша страна проводит военную спецоперацию на Украине, что наша армия борется с нацистами и бандеровцами. Вы проявляете героизм и самоотверженность, я горжусь вами! Хочу пожелать вам здоровья, везения, успешного выполнения задания и скорейшего возвращения домой, к семье! Я верю в нашу победу!»

Особенно трогательно пишут дети.

«Здравствуй, солдат. Я хочу сказать вам спасибо за вашу мужественность, за то, что вы, не жалея своей жизни, боретесь за мир в нашей стране», - а это послание 4-классницы Насти Субботиной из ЛНР.

«Дорогой военный, я очень хочу поддержать вас хоть чем-то. Мы всегда будем в вас верить и сейчас в вас верим. Я хочу, чтобы вы всегда верили в себя», - поделилась мыслями и желаниями 5-классница Саша Горбенко из Севастополя.

А вот письмо 9-классницы Анны Любимовой из Егорьевска: «Здравствуй, дорогой солдат! Нет-нет, мы не знакомы. Хотя, возможно, в прошлом не раз встречались на улицах моего скромного города Егорьевска. А я проходила мимо, не зная, что передо мной человек, от которого будет зависеть будущее всего русского народа.

С какой горечью и разочарованием я и моя семья следим за событиями на Украине. Я даже представить себе не могу, с какими трудностями, с какой жестокостью нацистов и какой болью вы там сталкиваетесь».

Такие письма военные получают каждый день. И каждому рады. За каждое благодарят и даже стараются ответить.

Теперь не только детвора, но любой желающий может написать ребятам на передовую.

ПИШИТЕ!

С 20 июня Народный фронт запустил акцию «Слова поддержки бойцам». Теперь не только детвора, но любой желающий может написать ребятам на передовую. Или отправить аудиосообщение. Все послания обязательно дойдут до адресатов.

Электронное письмо военнослужащим можно отправить через специальный раздел «Слова поддержки бойцам» на порталах «Все для победы» и «Zа нами правда».

А в пабликах проекта «Zа нами правда» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники можно оставить аудиосообщение.

Добровольцы и военкоры сами собирают информацию, что необходимо бойцам. На этом фото - очередную народную партию снаряжения на передовую привез представитель Народного фронта в ДНР, руководитель Народной дружины ДНР Владимир Тараненко.

Волонтеры не просто передают «заказ» в части: часто помогают освоить самые эффективные функции квадрокоптера или тепловизора.

Вся информация желающим помочь - на портале проекта pobeda.onf.ru 8 (800) 200-34-11