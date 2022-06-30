Чем живут в Израиле беженцы из России и с Украины: Стал даже больше бывший наш народ…

Галкин в прыжке демонстрирует свои боевые качества... Фото: СОЦСЕТИ

Продолжение. Часть 1.

В последние три месяца в новостях пестрят заголовки: «Максим Галкин и Алла Пугачева уехали в Израиль», «Анатолий Чубайс был замечен в аэропорту Тель-Авива», «Ксения Собчак уехала в Израиль» (кстати, она уже вернулась. - Ред.), «Иван Ургант уехал в Израиль».

Хотя недавно, казалось, все, кто мог, уже оформили себе израильский паспорт. Но теперь получается, что только казалось. Потому что с 24 февраля Земля обетованная переживает новую волну репатриации. Официальные цифры не озвучены, но с начала военной спецоперации РФ на Украине паспорта еврейского государства получили больше 10 000 человек, и большинство из них - выходцы из России.

Как встречает Тель-Авив

Русских в Израиле много. Очень много. Я даже проводила эксперимент - в любом городе, на любых задворках не более чем через 3 минуты вы обязательно встретите человека, говорящего по-русски. Но это необязательно будет экс-соотечественник. Украинец, белорус, литовец, казах. Весь бывший СССР. И, несмотря на все происходящее, люди как дружили и общались, так дружат и общаются.

На пляже в городке Бат-Ям (пригород Тель-Авива, давно облюбованный нашими, советскими) я долго наблюдала за двумя подружками, одна по акценту явно с Украины, другая из России.

- Ты в шабат к Свете на блины пойдешь? У нее внук родился, - болтали они как ни в чем не бывало.

Я даже не выдержала и спросила про то, как их дружба в современных реалиях со спецоперацией не треснула.

- А шо? - искренне удивилась украинка. - Мы соседки уже 15 лет, и никакие политики нас не рассорят. Ты лучше скажи, что там у вас в Москве? Народ голодает?

Почему-то все в Израиле уверены, что у нас в России жуть что творится.

- Зачем тебе возвращаться туда? - искренне недоумевали мои собеседницы, узнав, что я просто туристка и скоро обратно. - Там же туалетов в домах нет до сих пор у вас. И народ нищенствует. Найди себе быстренько тут жениха, арабы очень любят светленьких, останешься. Будешь жить, у нас тут хорошо.

Примерно час я переубеждала их, что в России все не так плохо. Но они все равно мне не поверили.

Русский дом закидали яйцами

А как уживаются русские и украинские беженцы в Израиле? Поначалу были эксцессы. Например, Русский дом закидали яйцами. А когда в один день в городе Натания (30 км от Тель-Авива) проходили сразу два митинга - проукраинский и пророссийский, то вся страна шутила, что победила полиция, которая не дала им друг с другом встретиться.

Связано это еще и с тем, что украинских беженцев в Израиле очень немного. Даже мало.

- Всего 5000 человек пустили по программе для беженцев, - объясняет мне журналист местного СМИ Яков Волбиц. - И сразу же после 24 февраля Израиль ввел ужесточения для приезжающих с Украины. Пускали только тех, у кого тут есть знакомые, готовые поручиться и оставить залог в 6000 шекелей (почти 2000 долларов). Потом вообще фактически отменили безвизовый въезд без объяснения причин. Теперь въехать сюда могут только ближайшие родственники израильтян - дочь, сын, мать, отец. Даже тетей и племянников не пустят.

Все местные прекрасно поняли, почему так.

- Приедут сюда, срок пребывания кончится через 90 дней (столько можно находиться по туристической визе), и что делать? Выдворять? Представь, как это будет выглядеть. А оставлять, значит, надо куда-то селить, кормить. И все за счет нас, простых налогоплательщиков. Наше правительство в первую очередь думает о комфорте и благополучии своих граждан.

Украинских флагов я видела на улицах Тель-Авива и других городов много. Нашего триколора - ни одного. И те, кто сюда после 24 февраля перебрался, придерживаются, само собой, антироссийской риторики. Иначе бы и не переехали.

Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и Алла Пугачева встретились на форуме «СловоНово». Фото: СОЦСЕТИ

Этой теме посвящены теперь бесконечные лекции, собрания, встречи. Известный форум свободной культуры «СловоНово» прошел в Тель-Авиве. Среди приглашенных были Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Владимир Сорокин, Андрей Орлов (Орлуша), Людмила Улицкая, Леонид Парфенов и другие. Часть денег от продажи билетов пошла на поддержку Украины.

Но есть, конечно, и те, кто поддерживает Россию.

- Я бы даже на митинг пророссийский пошел. Но их же никто не организует, - жалуется репатриант из Донецка Виталий, вот уже как 6 лет осевший на земле своих предков. - Проукраинских акций много, и посольство незалежной как только видит настрой людей собраться, сразу помогает - договаривается с полицией, воду привозит, флагами обеспечивает. Со стороны российского посольства я такой деятельности не наблюдаю.

В небе Сиона падали две звезды

Когда я прилетала в Израиль, пограничник меня спросил про знакомых и родственников.

- Родственников нет. А знакомые - да. Алла Пугачева. Я бы хотела ее тут встретить.

- Многие русские так отвечают, - засмеялся офицер.

Пугачева же нас своим вниманием особо не балует, храня почти партизанское молчание. Дважды она полунамеками высказалась в соцсетях, что, мол, отдых у нее и лечение. И один раз журналистам, подловившим ее после гала-ужина на открытии того самого фестиваля «СловоНово» и поинтересовавшимся, когда домой.

- Скоро. Детям в школу надо в сентябре, сейчас они учатся дистанционно, - вот и весь ответ.

Ее супруг Максим Галкин куда более разговорчив. И сейчас в рамках своего тура по городам Израиля вообще говорит без остановки.

...и показывает на израильском пляже, что он в отличной физической форме. Фото: СОЦСЕТИ

Как и где живет чета Пугачева - Галкин, в Израиле знают, кажется, все.

- В Кейсарии они. Такой тихий городок на побережье в часе езды от Тель-Авива. У них там давно вроде дом уже. Это место типа вашей Рублевки. Для богатых.

На самом деле израильская Рублевка оказалась куда скромнее нашей. Место хоть и туристическое, но очень тихое и спокойное. Чуть в отдалении от центра, где всего 5 кафе и два сувенирных магазинчика, за шлагбаумом несколько коттеджей, утопающих в зелени деревьев.

- Ну живет у нас тут Пугачева. А вам-то что? - искренне недоумевает продавец сувениров, русскоговорящая из Болгарии. - Оставьте человека в покое. Ей уже сколько лет, она все, что хотела, уже сказала. Видела я ее, выглядит прекрасно, молодец. Она певица, и великая. А все ждут от нее каких-то заявлений политических.

- Максим ее очень любит, - рассказывает медсестра клиники, где была замечена Алла Борисовна. - «Аллочка, Аллочка», везде за ней ходит, за ручку держит. Я сама, своими глазами их видела. Так что врут все злые языки.

Понятно, что вся русская община Израиля бурно обсуждала все эти злые надписи на «Останкино», все эти заявления в адрес Пугачевой. А так как Алла Борисовна теперь с ними, то защищают ее кто во что горазд. Неизвестно, оформила ли Алла Борисовна себе главный документ гражданина Израиля или нет. Чисто теоретически могла бы, тем более что после 24 февраля в этом вопросе сильные послабления.

Дорого. Очень дорого…

Есть такой анекдот, который и не анекдот-то на самом деле. «Можно ли стать миллионером в Израиле? Да, конечно! Если вы миллиардер».

Израиль - это не Армения и не Грузия, куда после 24 февраля массово умчались наши айтишники и бизнесмены, спасая свою работу от санкций. И даже не Европа. Переехать сюда на ПМЖ, если ты не имеешь еврейских корней, практически невозможно. Трудоустроиться официально тоже. Рабочие визы выдают очень сложно, работодателю надо убедить миграционные службы, что ты уникальный специалист и таких в Израиле нет.

Крупных корпораций, переместивших сюда свой бизнес, тоже не найти. Хотя в израильских СМИ и интернете много разговоров про разные компании. Но подтверждений нет.

Релокантов-одиночек я тут тоже не нашла. Дорого это очень - пересиживать в Израиле. Аренда самой захудалой квартиры - от 2000 долларов в месяц. Еда и вообще жизнь здесь тоже очень дорогая.

Иерусалим примиряет всех

Свою столицу (в России ее таковой не считают, располагая посольство РФ в Тель-Авиве. - Ред.) израильтяне с любовью называют Священным городом. Значительная часть населения - ортодоксальные евреи. По крайней мере их в характерных черных нарядах с широкополыми шляпами и пейсами очень много на улицах Иерусалима. Я бы еще добавила к образу обязательный чемоданчик на колесах. Они все с ними куда-то спешат.

- На молитву, - объясняет гид. - В чемоданах священные писания. Не в руках же тяжелые талмуды носить?

Действительно.

Но этот город священный не только для иудеев. Он такой же и для мусульман, и, главное, для нас, православных. Здесь происходили все события, описанные в Евангелии. Это вся Россия знает. Сюда в храм Гроба Господня каждый год на Пасху спускается Благодатный огонь. И помолиться здесь мечтает каждый русский православный. Но не каждый может - дороговато поехать в Израиль нынче.

Знаменитое Александровское подворье, построенное еще при императоре Александре III, - кусочек России в Иерусалиме. Но не юридически, скорее по духу. Вот уже десятки лет Российская Федерация как правопреемница Российской империи, канувшей в Лету, пытается оформить свои права на это историческое место. Но все никак. Хотя вроде бы еще в 2019-м Путин и тогдашний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пожали друг другу руки по этому поводу. Но юридически передача права так и не состоялась. А тут еще конфликт: при царе Александровское подворье формально принадлежало Императорскому православному палестинскому обществу. И в настоящий момент таких обществ два. Одно в Москве под председательством Сергея Степашина. Другое в Германии, куда после революции 1917 года сбежал его председатель князь Алексей Ширинский-Шихматов. Князя давно нет в живых, но пост председателя передается все эти годы разным людям. Общества эти друг друга не признают и обоюдно считают самозванцами.