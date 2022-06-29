Русская амазонка

Дедушка-охотник с детства брал Женю с собой в тайгу. Фото: Личный архив Евгении Мороз

30 июня исполняется 114 лет со дня падения Тунгусского метеорита. Эту тему «Комсомолка» активно освещает на протяжении многих десятилетий, даже организовала совместную экспедицию с Русским географическим обществом по поиску реального места падения внеземного феномена (подробнее об этом - на сайте kp.ru, в фильме «Где же Тунгусский наш метеорит?» и книге «Тунгусский метеорит. Главные загадки таинственного НЛО»). Но накануне очередной даты падения хочется поговорить не столько о самом тунгусском феномене, сколько о людях, которые его изучают. И здесь в памяти о любой современной экспедиции в эпицентр загадочного взрыва навсегда остается светлый образ госинспектора заповедника «Тунгусский» Евгении Мороз. Или как ее еще любя называют - Русской амазонки. Потому что красивая, вооруженная и очень опасная - для хищников и браконьеров.

Как так получилось, что девушка, созданная ходить по подиуму на высоких каблуках, охраняет природу от браконьеров, она сама рассказала в эфире совместной программы Радио «КП» (fm.kp.ru) и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников».

Медведя на скаку остановит

- Классический образ госинспектора - огромный мужик, бородатый, дикий. Ты миниатюрная, красивая девушка. Как тебя занесло в тайгу?

- Я родилась и выросла дальше на севере. Дедушка-охотник брал меня в тайгу, учил, и благодаря этому находиться в условиях дикой природы мне легко и просто. За умение ориентироваться меня даже называют живой GPS.

- Работа ведь тяжелая? Не женская?

- Работа нелегкая, но выдержать можно. Даже женщинам. Потому во многих заповедниках все чаще госинспекторами становятся девушки. Такой положительный тренд.

- Но они чаще с бумагами сидят, а ты по земле ходишь. Да еще с ружьем.

- Ну да, у меня есть оружие. Нам положено. Это не только в целях обеспечения личной безопаснос ти. Но и для задержания браконьеров. На снегоходе езжу, на лодках. У кого-то вызывает удивление, у кого-то - восхищение. Некоторые называют меня амазонкой, но есть местное прозвище - Чайка туруханская. Это такая безбашенная, бесстрашная чайка. Она на трудности и опасности реагирует спокойно. Еще и пытается в бой идти, если ее тронут.

Мишка, забравшийся в домик к инспекторам за припасами, увидел Евгению и дал деру. Фото: Личный архив Евгении Мороз

- Это как на том видео, что по соцсетям разлетелось, где ты ночью в майке и сапогах гоняешь голыми руками медведя?

- Я по жизни не такая смелая, просто там адреналин свою роль сыграл. Повадился пакостить у нас на кордоне пестун-трехлетка. Возраст самый шкодный, мамка прогнала, есть хочется, охотится плохо, потому интересней и легче ему что-нибудь разорить.

Мы уехали с кордона на неделю. Возвращаемся - выбиты стекла, сломана дверь, прокусано все. Медведь залез на крышу и часть продуктов сбросил. Что-то съел, что-то испортил. Даже 9 литров подсолнечного масла выпил, негодник! Когда мы прибрались, отремонтировали, поставили новые стекла, я сразу сказала напарнику, что медведь обязательно вернется, он же знает, что еда осталась. Легла спать с ружьем. В четыре часа утра слышу, хлопнула дверь в сенях. Пришел, голубчик! Возится там, хрюкает, гремит. Смотрю на напарника: спасай женщину, мужчина. А мой защитник сидит и качает головой: не пойду. Ну я выскакиваю из спальника, сама подбегаю к двери и, вместо того чтобы ее держать, изо всех сил распахиваю. Медведь меня увидел, встал на дыбы. А я на него как заору: «Ну-ка, тварь невоспитанная, иди сюда!» Он струсил, развернулся и побежал. А я уже, не контролируя себя, побежала за ним.

И вот картина маслом: впереди бежит медведь, за ним бегу я в маечке и ржу в голос. Потому что вижу, как впереди мохнатая задница так забавно переваливается. Ну реально смешно… А вот дальше было не смешно. Медведь бросается в кусты, и я чуть было не прыгнула за ним. Сработал какой-то инстинкт, потому что в кустах бы он меня точно даванул… Ума хватило остановиться, слава богу.

- Миша ушел в итоге?

- Долго не появлялся. Но потом подгадал момент, когда нас не было, и разорил все запасы уже окончательно. Последнюю неделю смены мы сидел голодные. Только голубикой питались.

Загадочные озера

- Ты много раз была в эпицентре взрыва. Стерлось уже, поди, впечатление от силы этого места? Чудом уже ничего не воспринимается?

- На самом деле это впечатление не стирается. Потому что когда ученых сопровождаешь, то поражаешься, в каком все-таки интересном и таинственном месте ты работаешь.

- А у тебя какая гипотеза?

- Мне кажется, что можно поискать обломки на дне нескольких озер…

- Ты про Чеко, что так активно разрабатывали итальянцы, полагая, что оно образовалось от удара обломка метеорита?

- Нет, я про озера с другой стороны заповедника, которые по форме такие же конусообразные, как Чеко. Есть показания эвенков - в свое время я много их собирала, что Тунгусский метеорит в полете раскололся и одна из его частей ударилась о Лакурский хребет. Его линия как раз проходит по трем этим озерам, среди которых аномальное Суздалево или Заповедное.

- То есть это могут быть кратеры, наполненные водой?..

- Это могут быть последствия удара звездного гостя о Лакурский хребет. Мы на Суздалевом работали. И по свидетельствам эвенков, этого озера до падения Тунгусского метеорита не существовало. В сентябре туда планируется большая экспедиция, будут брать много проб со дна. Может, что-то прояснится.

Девушку называют Русской амазонкой - за красоту и отважный характер. Фото: Личный архив Евгении Мороз

Необъяснимо, но факт!

- Удивительно, конечно, больше 100 лет прошло, а тайн меньше не стало.

- Тайн меньше не становится, иногда сталкиваешься просто с удивительными явлениями. Например, когда часы начинают отставать в определенных местах…

- То есть это не байки?

- Не байки. В районе реки Макикта у нас промежуточная изба, и там действительно отстают часы. И квадрокоптер с ума сходит. Ошибка компаса, ошибка GPS, летает куда хочет, чуть не потеряла...

Однажды мы остановились там вынужденно зимой: темнело, а мороз минус 50. И я ночью вышла - небо звездное, тишина. Смотрю вверх и вспоминаю рассказы, как в этих местах у людей галлюцинации были разные. И тут я сама слышу странный звук. Причем он шел со стороны горы, которая называется горой Идолов. Звук сначала был фоном и особо не пугал, а потом начал доставлять дискомфорт. Это словно отдаленный какой-то вой… Я разбудила ребят-инспекторов, спросила: мне одной кажется? Они вслушались и помрачнели: мы тоже слышим. Возможно, там какое-то ущелье и было завывание ветра… но, зная топографию местности, не помню там ущелий. И тем более в минус 50 ветер не дует, там просто идет застой воздушных масс.