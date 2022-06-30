Кровавая драма 17-летних: «Он уже полгода говорил, что хочет убить Лену»

В школьном спектакле «Красавица и чудовище» Лена (в центре) сыграла одну из главных ролей. Кто ж знал, что чудовище ходит рядом... Фото: СОЦСЕТИ

Светлану, ставшую случайным свидетелем, до сих пор передергивает, когда вспоминает тот вечер:

- Это уже в сумерках было. Сначала я увидела нескольких подростков, которые возбужденно переговаривались и суетились: «Какой дурак! Зачем он это сделал?» Потом подъехала машина, из нее вышла женщина. Ребята повели ее к заброшенному дому. И через секунду раздался женский крик. Она кричала так истошно - я никогда такого не слышала. Я испугалась. Тоже пошла к дому. Мне навстречу подростки: «У нас тут девочку убили…»

Когда дочь не вернулась домой вовремя, ребятам дозвонилась встревоженная мама школьницы. Это ее крик слышала Светлана.

Тело 17-летней Лены С. (здесь и далее имена несовершеннолетних изменены), дочери заместителя министра строительства Московской области, нашли в подмосковном поселке Ромашково вечером 4 июня. Ей нанесли около десятка ударов ножом. Имя подозреваемого в убийстве сыщикам стало известно сразу. Друзья девушки видели его, выходящего из заброшки с перепачканными кровью руками, и прекрасно знали в лицо.

«Нужно срочно обсудить»

В тот вечер Лена приехала из Москвы на «встречу одноклассников», пообещав маме железно вернуться в 19.00.

- Семья девушки жила в элитном поселке Немчиновка неподалеку, а училась она несколько лет в частной школе «Лидеры», которая находится в Ромашкове, - рассказал «КП» источник, близкий к семье погибшей. - Два года назад Лена ушла из этой школы, перевелась в колледж при РЭУ имени Плеханова - собиралась в будущем в этот университет поступать. Чтобы проще было добираться на учебу, переехала в московскую квартиру бабушки.

По словам нашего собеседника, компания парней-сверстников, с которыми Лена дружила в «Лидерах», родителям девушки не нравилась. Некоторые ребята совсем бедовые. Один, например, даже в полицию уже попадал - угнал машину родственника, чтоб «покататься с друзьями». Ну и выпивали, курили. Словом, не самая подходящая компания для девушки из приличной семьи. Но к ребятам Лена иногда приезжала.

Элитная школа «Лидеры», где углубленно штудируют иностранные языки, находится посреди частного сектора. Разгуляться детям после уроков особо негде. Некоторые ученики несколько лет назад приглядели заброшенный домик на соседней тупиковой улице.

- Это окраина села. Владельцы-москвичи давно на участок не приезжают. Забор рухнул. Ребята и ходили в эту заброшку. В результате там собрались Лена и еще четверо пацанов. Пили пиво. Вспоминали, как раньше, когда учились вместе, здесь отрывались. У одного из ребят был пневматический пистолет - постреляли по бутылкам.

Когда решили расходиться, Гриша Ю. попросил Лену задержаться на несколько минут: «Нам нужно срочно поговорить». Остальные ушли, а когда услышали крики Лены и вернулись - было уже поздно.

Модель из «Сан-Диего»

На страничке в соцсетях Лена приписала себе 5 лет. Будто ей 22 года. В графе «город» указала американский Сан-Диего. Фотки - красивые, студийные.

- У Лены были определенные мысли стать в будущем моделью. Она даже занималась где-то. Но родители хотели, чтобы она получила серьезное экономическое образование, - рассказала «Комсомольской правде» подруга девушки.

На страничке «Лидеров» в соцсетях тоже много фотографий - с учениками. Лена - одна из звезд. Например, сыграла большую роль в школьном спектакле «Красавица и чудовище», пела на сцене.

- В «Лидерах» это обязаловка для всех учеников, - объясняет подруга. - Школа на все праздники очень красивые спектакли ставит, с костюмами. Мы все в этих постановках участвуем. Ну почти все. Гришу я в спектаклях не припомню.

Сразу несколько ребят отмечали яркую черту: Лена говорила, что думает, в лицо, за спиной не шушукалась. Из-за этого в свое время у нее и возник конфликт с тем самым Гришей.

По словам наших собеседников, Гриша одно время бегал за подругой Лены, девушка сначала вроде отвечала ему взаимностью, а потом резко оборвала отношения. Парень был уверен, что во всем виновата Лена.

«Она первая напала»

На допросе Гриша рассказывал: «Мы снова заговорили о той другой девушке. Лена начала меня оскорблять. И первая напала…»

Якобы только после этого он выхватил складной нож и стал наносить удары.

При этом колотые раны на теле - с обеих сторон. Можно предположить, что в спину ударили, когда она пыталась убежать.

Парня задержали через несколько часов. Во время нападения на девушку Гриша порезал себе руки, сбежав с места преступления, приехал в травмпункт. Оттуда его забирал отчим. Когда отъезжали от больницы, мужчине позвонили из полиции: «Вам известно местонахождение вашего пасынка?» И отчим повез Григория в отдел.

Похоже, Григорий давно вынашивал чудовищный план мести. Фото: СОЦСЕТИ

- Конечно, он сейчас пытается себя выгородить, придумывает истории чуть ли не о самообороне, - говорит подруга погибшей. - Это бред сивой кобылы. Гриша - очень высокий (188 см. - Авт.) и подкачанный парень, он с детства хоккеем занимается. И я бы сказала - агрессивный. На самом деле он уже полгода твердил о том, что убьет Лену. Часто и многим это говорил. Все думали - не в буквальном смысле. Вроде как шутка. Поэтому не беспокоились особо. А теперь получается, он давно это задумал?

Кстати, следствие установило: тот самый нож Гриша купил за несколько часов до убийства. Совпадение?

- Гриша был уверен, что именно она поссорила его с девушкой. Якобы Лена рассказала подруге, что Гриша за ее спиной встречается с другой. Вроде как изменяет. Девушка с тех пор видеть его не хочет. Это полный разрыв. И Гриша всем говорил, что за это хочет убить Лену.

В деталях разбирается следствие. Молодого человека суд арестовал на два месяца.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Сколько светит парню?

- Уголовная ответственность за убийство предусмотрена с 14-летнего возраста, - объясняет адвокат Александр Карабанов, кандидат юридических наук, бывший следователь МВД. - Конечно, будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Если она выявит, что у парня есть какие-либо расстройства психиатрического здоровья, суд может посчитать это смягчающим вину обстоятельством. Как и то, что на момент совершения преступления парень был несовершеннолетним. Реальная санкция за убийство, совершенное несовершеннолетним, - от 6 до 15 лет. Срок во многом будет зависеть от позиции обвиняемого - признает ли он вину полностью, раскается ли. Также многое зависит и от позиции семьи убитой девушки. Бывали случаи, когда представители погибших прощали преступников и это тоже судом учитывалось. Я думаю, при таких смягчающих обстоятельствах приговор может быть до 8 лет. Сидеть, конечно, парень будет во взрослой колонии строгого режима - если ему на момент вынесения приговора уже исполнится 18. При этом, если он будет во время отбывания наказания вести себя в рамках правил, сможет подать на УДО и, отсидев 3/4 всего срока, выйти на свободу уже через 6 лет.

КСТАТИ

«Регулярный секс вдвоем»

Несколько месяцев назад Григорий Ю. оставил свою анкету на сайте для поиска пары. Правда, приписал себе, 17-летнему, три года. Требования к девушке: 18 - 20 лет, рост от 185 см и чтобы «любила погулять и поболтать». Цель знакомства: «регулярный секс вдвоем».