Дочь Алека Болдуина рассказала, что пережила насилие в подростковом возрасте

Айрленд Болдуин. Фото: соцсети.

Дочь актера Алека Болдуина, 26-летняя модель Айрленд Болдуин призналась, что подверглась насилию в подростковом возрасте. В соцсетях девушка рассказала, что ее изнасиловали на вечеринке, когда она была без сознания.

- Я хранила эту тайну на протяжении долгих лет, но сейчас пришло время поговорить об этом. Меня изнасиловали, когда я была подростком. Тогда, на вечеринке, я оказалась без сознания. И человек решил воспользоваться мной, - сообщила Айрленд.

По словам модели, об этом шокирующем случае знала только медсестра, которая помогла ей тогда.

- В течение долгих лет я хранила в себе эту историю. Об этом знала только медсестра, которая помогла мне в ту ночь. Ни родители, ни парень, с которым я тогда была, никто не знал о том, что меня изнасиловали, - отметила девушка.

На шокирующее признание дочь Болдуина решилась после новости об отмене права на аборт в США. Айленд начала размышлять, что случилось бы с ней, если бы в ту ночь она забеременела.

- Увидев, как другие отважные девушки делятся своими историями, я задумалась о том, какой была бы моя жизнь, если бы я забеременела и мне пришлось бы воспитывать этого ребенка. При этом у меня есть медицинская помощь, деньги и поддержка – чего многие женщины лишены. И это могло бы быть просто невозможным и травматичным, - считает Айрленд. Модель подчеркнула, что таким образом она решила выразить свою любовь и поддержку миллионам девушек.

Дочь актера вспоминает, что после изнасилования ее жизнь сильно изменилась. Она стала больше пить и ходить по вечеринками, занималась самолечением и жила в абьюзивных токсичных отношениях, пытаясь забыть травмирующий опыт.

Айрленд Болдуин работает моделью. Фото: соцсети.

По словам Айрленд, она как-то сделала аборт, о котором нисколько не жалеет, потому что была несчастна с отцом своего будущего ребенка.

- Я решила сделать аборт, потому что точно знаю, каково это, родиться у двух людей, которые ненавидят друг друга, - сообщила модель.

Айрленд Болдуин — единственный ребенок обладательницы «Оскара» Ким Бейсингер от ее семилетнего брака с номинантом на «Оскар» Алеком Болдуином. Семейная жизнь актеров закончилась разводом в 2002 году, они долго судились за опеку над дочкой. В детстве Айрленд не очень ладила с отцом, но сейчас они прекрасно общаются.

Модель встречается с музыкантом Андре Аллен Аньосом. Он более известен под своим сценическим псевдонимом RAC. Андре - португальско-американский музыкант из Портленда, обладатель премии Грэмми. Пара встречается уже год. Андре на 11 лет старше подруги.