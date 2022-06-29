Как Петр Первый породил Гоголевского Чичикова

Петр повелел ценить в армии всякого волевого, талантливого солдата

Часть 30. ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2, ЧАСТЬ 3, ЧАСТЬ 4, ЧАСТЬ 5, ЧАСТЬ 6, ЧАСТЬ 7, ЧАСТЬ 8, ЧАСТЬ 9, ЧАСТЬ 10, ЧАСТЬ 11, ЧАСТЬ 12, ЧАСТЬ 13, ЧАСТЬ 14, ЧАСТЬ 15, ЧАСТЬ 16, ЧАСТЬ 17, ЧАСТЬ 18, ЧАСТЬ 19, ЧАСТЬ 20, ЧАСТЬ 21, ЧАСТЬ 22, ЧАСТЬ 23, ЧАСТЬ 24, ЧАСТЬ 25, ЧАСТЬ 26, ЧАСТЬ 27, ЧАСТЬ 28, ЧАСТЬ 29.

Наверно, любые реформы - палка о двух концах. И всякая благая задумка имеет свою паршивую сторону. Петровские реформы не исключение. А поскольку император наш Петр Великий за время царствования учинил огромное количество перемен и широких дел во благо Российской империи, то и негатива от тех перемен и широких дел страна получила множество.

НЕТУ ДОБРА БЕЗ ХУДА

Известно всем, что строительство Петром города красавца Петербурга стоило российскому люду огромного количества жизней. Приобретение территорий в ходе войн обошлось нам в Петровскую эпоху по самым трезвым подсчетам потерей около 200 тысяч военных. Даже по нынешним временам цифра огромная. При всех допетровских царях население России росло. И только при Петре Первом оно пошло на убыль. Помимо людских потерь на войнах и на великих стройках, был еще немалый убыток от бегства людей из страны. Бежали всякие инакомыслящие, которых не успевала схватить особо карающая при Петре рука правосудия. Бежал даже сын Петра — Алексей, не способный вынести жесткого воспитания батюшки. Правда, Алексея потом поймали и наказали самым жестоким образом, о чем мы сказывали в предыдущем выпуске. Несмотря на то, что Петр призывал к веротерпимости даже по отношению к старообрядцам, но и тем приходилось бежать из страны, так как Петр обложил их двойным налогом, плюс к этому ежегодный налог 50 рублей за ношение бороды.

Бежали молодые дворяне, не желавшие жизнь свою положить на алтарь Отечества. Если до Петра дворянин мог «откосить» от воинской службы, где-то спрятаться во времена призыва, или вместо себя отправить служить человека подменного, то при Петре увильнуть от армии сделалось невозможно. Император учредил указ, по которому любой человек, изобличивший дворянина уклониста, получал чин и все состояние дезертира. А сам уклонист, все потеряв, еще и подвергался шельмованию. Его имел право обидеть безнаказанно любой простолюдин - ограбить, избить, убить. Причем дворянин был обязан начать служить рядовым солдатом с 15 лет. Исполнять все солдатские обязанности молодого бойца. Жить в казарме вместе с простолюдинами и есть солдатскую кашу. Однажды Петр учинил что-то вроде облавы на дворянских недорослей, которых доставили к нему в Москву на смотр из глухомани российской в количестве 8 тысяч человек. И в самой Москве было выявлено около 500 только княжеских сынков - носителей самых благородных фамилий. Всех их царь отправил в полки солдатами.

Такая жесткая мера не только укрепляла армию, но и шла ей во вред. Ибо далеко не всякий юноша, знаем по личному опыту военной службы, способен тянуть достойно солдатскую лямку в силу психических и физических сил своих. Неспособный воин в самый критический момент на поле брани может запаниковать и заразить паническим настроением окружающих. Но было и некое послабление: если в семье трое сыновей, то один из них, желательно самый слабый, мог идти служить по гражданской линии. Стать, например, титулярным советником вроде Акакия Акакиевича. Если в семье 6 сыновей, следовательно, по гражданской линии могут служить уже двое. В какой-то степени эта мера выливалась и в прибавку дворянского населения, заинтересованного в сохранении наследников. Но и провоцировала к побегу из страны.

В то же время Петр повелел ценить в армии всякого волевого, талантливого солдата. Будь такой солдат из черни, он мог дослужиться до высоких офицерских чинов. Например человек без роду племени Александр Меншиков, как известно, дослужился до чинов: генералиссимуса, адмирала, первого Санкт-Петербургского генерал-губернатора, президента Военной коллегии.

Александр Меншиков

МЕРТВЫЕ ДУШИ

Гоголевский персонаж Чичиков должен был благодарить Петра Первого, создавшего для афериста возможность намыть деньжат на покупке усопших крепостных. До Петра в России было подворное обложение. То есть, неважно, сколько в одном дому и его дворовых пристройках проживает людей — 3 человека или 30, взималась одинаковая сумма налога. Потому хитрые помещики старались уплотнять крепостных под одной крышей. Петр Первый ввел налог подушный, когда с каждого лица мужского полу взимался налог. Налогообложение устанавливалось от переписи до переписи населения. А между переписями, они же - ревизии, как нам известно из «Мертвых душ», проходили сроки в десятки лет. Если более точно, то они проходили в следующих годах: в 1719, 1747, 1767, 1787, 1808, 1811, 1825, 1835, 1850, 1859.

Конечно же, люди умирали, а налог за умерших помещик или распределял среди живых, или выплачивал сам. Потому и всем было выгодно продать Чичикову бывших крестьян, уже бесполезных совсем в хозяйстве. Вот такая не очень-таки продуманная Петровская реформа.

Чичиков должен был благодарить Петра Первого, создавшего для афериста возможность намыть деньжат на покупке усопших крепостных

ТАЙНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ КАК ПРООБРАЗ НКВД

Петром Первым были учреждены такие организации как Преображенский приказ и Тайная канцелярия. Это что-то вроде более нам известных и понятных ЧК, ОГПУ, НКВД. Их деятельность - выявлять как уголовных, так и политических преступников, заговорщиков против царя и отечества. С одной стороны они, как и всякая служба госбезопасности, необходимы для сохранения страны. С другой… - нам хорошо известны по документам кровавые методы их работы. Несомненно, что много людей невинных, оговоренных стали жертвами этих Петровских организаций. Доносы всячески поощрялись. А соответственно, разные подлецы, завистники, провокаторы, карьеристы получили возможность расправиться со своими недругами, оболгав последних. Или заработать вознаграждение за ложное донесение на всяких безобидных людей, которых можно было попросту напоить и спровоцировать при свидетелях на крамольные речи.

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Но несмотря на всеобщий страх и повсеместное доносительство вспыхивали в Петровскую эпоху и народные бунты бессмысленные и беспощадные. Более известные - восстание Болотникова и Кондратия Булавина.

Как это происходило и какие были тому причины, наши читатели могут узнать из интересных лекций историка Владимира Мединского на радио «Комсомольской правды». Послушать можно по этой ссылке.