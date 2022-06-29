Минобороны России показало, как идут позиционные боевые действия в Харьковской области

Огневое поражение противнику наносится огнем из танков, боевых машин пехоты, расчетами артиллерийских орудий, минометов и стрелковым оружием

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы мотострелкового подразделения Западного военного округа в ходе специальной военной операции. Мотострелки бьют методично из стрелкового вооружения, бронетехники и артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах сотни метров траншей. Их копали украинские солдаты. Мотострелковая рота батальонно-тактической группы Западного военного округа заняла их недавно. Но на очередном рубеже не собирается задерживаться: после наступления мотострелки продолжают вести огонь по новым позициям подразделений ВСУ.

«Огневое поражение противнику наносится огнем из танков, боевых машин пехоты, расчетами артиллерийских орудий, минометов и стрелковым оружием. Мотострелки занимают оборудованные в фортификационном плане позиции и используют рельеф местности для ведения огня на подавление огневых точек противника», - комментируют кадры в Минобороны России.

Можно увидеть, что экипажи танков, БМП постоянно находятся в движении: выдвигаются из укрытия на огневой рубеж и ведут стрельбу по бронетехнике противника, а затем меняют позиции.

В небо поднимаются беспилотники. При выявлении в ходе боя концентрации противника артиллерия наносит новый смертоносный удар.