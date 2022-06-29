"Викинги" сдались на милость "султану"

Анкара сняла свои возражения по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО и согласилась с их принятием в члены альянса Фото: REUTERS

Переговоры между Финляндией и Швецией с одной стороны и Турцией по другую сторону "баррикады" закончились полной победой Анкары. Хельсинки и Стокгольм полностью согласились выполнить все условия, выставленные им Эрдоганом. Что же это были за условия?

Финляндия и Швеция согласились признать Рабочую партию Курдистана террористической организацией и взяли на себя обязательства предотвращать ее и связанных с ней организаций деятельность на своей территории.

Финляндия и Швеция обязались в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о депортации или выдаче турецким властям всех лиц, в отношении которых им поступили запросы от Турции.

Финляндия и Швеция снимают все эмбарго, которые были введены ими в отношении Турции, в том числе в области военно-технического сотрудничества и поставки вооружений.

Финляндия и Швеция согласились создать совместный с Турцией механизм сотрудничества между правоохранительными и разведывательными службами трех стран для борьбы с терроризмом.

А что Турция? Анкара в ответ сняла свои возражения по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО и согласилась с их принятием в члены альянса. Как заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, об их вступлении в альянс будет объявлено уже на этом саммите НАТО, который начинается сегодня.

Какой из этого следует вывод?

А очень простой – потомки викингов сдали все свои принципы только лишь для благосклонного и утвердительного кивка головой турецкого "султана", как называют президента Турции Реджепа Эрдогана. Десятки лет Стокгольм и Хельсинки бравировали тем, как они защищают демократию, предоставляя убежище курдам и туркам из оппозиционных политических сил.

Десятки, а то и сотни людей, которых вчера в передовых странах европейской демократии защищали, показушно отстаивая их права, вдруг, в один момент, оказались под непосредственной угрозой выдачи своим противникам, которые обладают все полнотой власти на территории своей страны и до сих пор не были замечены не то что в особой, а и даже в минимальной гуманности. И самое интересное, что сейчас вся эта история будет Западом преподноситься как очередная победа их "демократии" и борьба с терроризмом. Что-то подсказывает, что если бы Эрдоган выставил такое условие и Вашингтону, то, помявшись немного для приличия, и США согласились бы выдать Анкаре всех гюленовцев и участников заговора против турецкого президента, которые сумели спастись по ту сторону Атлантики. Уж слишком американцам хочется, чтобы финны и шведы стали полноправными участникам блока НАТО и полностью замкнули бы фронт против России на севере. Может быть, еще что-нибудь попробовали бы выторговать дополнительно для себя, вроде отказа от дальнейших закупок С-400 у России с обязательством продать взамен свои системы ПВО-ПРО. Но вот эти людишки, путающиеся под ногами, не волнуют на Западе никого и никогда.

А что самое интересное, это урок не только для курдов. Это урок для всех тех приживал, которые на Западе сейчас усиленно разгоняют антироссийскую истерию, ходят митингами и гадят на страну, народ и его лидера по всем каналам коммуникации и из всех возможных источников. Напрасно они думают, что они такие бесценные, незаменимые и так далее. Их используют, пока это выгодно. Станет менее выгодно – выбросят, как использованные презервативы. А если издержки вырастут более существенно, да еще при наличии реальной и более привлекательной альтернативы, то их, не задумываясь ни на минуту выдадут.

Особенно это касается российской оппозиции, сбежавшей из страны и пытающейся нагадить из-за ее пределов. Ребятки, если будет надо, вас прямо в кандалах и наручниках привезут в Москву и высадят на Красной площади. И сделают это те самые люди, которые сейчас вам платят и заказывают вам свою музыку. Которым вы с восторгом заглядываете в рот, ожидая новых откровений и плюшек в награду за преданность.

Запад вас, кого "купил", а кого и просто купил, но Запад вас же и продаст. Как только ему дадут за вас хорошую цену. И Финляндия месте с Швецией лишь показали настоящую суть других государств этой цивилизационной ветви человечества.

Ничего личного – просто бизнес.

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