Физические упражнения сохраняют мозг здоровым и улучшают когнитивные навыки – инновационный метод эксперта Яны Нахимовой

Яна Нахимова

Мы пообщались с экспертом в области здоровья населения Яной Нахимовой, PhD, автором уникального метода Body Mind и основателем Школы движения, работающей по данному методу. Яна рассказала нам о создании своей запатентованной системе тренировок и о том, как научная деятельность помогает ей создавать передовой опыт в сфере фитнеса. Яна сравнила существующие на рынке методики, объединила огромный массив научных данных о движении и мозге и создала метод, который помогает сохранять людям тело и мозг здоровыми и улучшать не только физические, но также когнитивные и социальные навыки.

- Яна, вы получили научную степень и множество наград национального и международного уровня в сфере социологии. Расскажите немного о своём профессиональном пути: как вы начали заниматься наукой и почему вы выбрали тематику, связанную со здоровьем молодёжи?

- Я начала заниматься наукой в то время, когда ещё училась в университете. Я была хорошим студентом, и меня привлекли к масштабным социологическим исследованиям, которые были направлены на изучение молодёжи. Было много тематик, но меня очень привлекла тема здоровья. Я начала исследовать поведение молодёжи и факторы, которые влияют на формирование социальных установок молодых людей: почему одни придерживаются здорового образа жизни, а другие – нет? У каких людей больше или меньше шансов выполнять регулярно физические упражнения? Как между собой связаны разные аспекты здоровья: например, вредные привычки и занятия физической активностью? В ходе исследования я выяснила, что молодые люди имеют противоречивое мышление и недостаточную осведомленность о сохранении своего здоровья: они понимают, что курение, потребление алкоголя и наркотиков, отсутствие физической активности приносят вред, но оправдывают такое поведение нехваткой времени, жизненными обстоятельствами и т.д. Эти результаты заставили меня глубоко задуматься. Мне хотелось разобраться в теме, увязать теоретические знания с практикой и разработать практические рекомендации для того, чтобы улучшить ситуацию и побудить население заботиться о себе.

- А как, занимаясь научной деятельностью, вы пришли к идее создания собственной методики и собственного бизнеса?

- Помимо научной деятельности с 2008 года я занимаюсь танцами и фитнесом. В тот момент, когда я писала кандидатскую диссертацию, я была погружена в исследование движения и тела. Я обнаружила, что практически каждый танцор и спортсмен имеет травмы и почти каждый второй человек страдает от плохой осанки, болей в мышцах, нехватки движения в течение дня и высокого уровня стресса и напряжения. И снова меня поразило то, что молодые люди слишком противоречивы в отношении своего здоровья и очень мало знают о том, как сохранять физическое и психическое здоровье. Получается, в теории мы все знаем, что такое хорошо, а что такое плохо, а на практике всё неоднозначно. Я начала анализировать существующие на рынке фитнеса методики, систематизировать массив научных данных, в том числе те, которые я собирала на протяжении многих лет в сфере социологии здоровья, и на основе этого начала разрабатывать комплексный подход. Я открыла свою группу в студии танцев. Мой подход оказался востребованным и отличающимся от всего, что есть в фитнес-индустрии. Спустя годы непрерывной работы и тестирования я запатентовала свою методику.

- В чём кардинальное отличие вашей методики тренировок от существующих на рынке?

- Это единственная в мире методика фитнеса, разнообразно и комплексно развивающая тело и мозг человека, что приводит к изменению не только физической формы, но и изменению когнитивных и социальных навыков. Это способ, который помогает добиваться наибольшего эффекта в стимулировании нейропластичности, улучшении процесса обучения, усиления концентрации внимания и расслабления. Упражнения Body Mind помогают развивать физические качества (силу, выносливость, скорость, координацию, ловкость), улучшать память, концентрацию внимания, навыки мышления и коммуникации (эмпатию, сотрудничество, конкуренцию, лидерство). Моё изобретение можно адаптировать к людям разного возраста и широко использовать его с целью профилактики гиподинамии, болезней опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых заболеваний, психических расстройств, снижения риска деменции и развития когнитивных и социальных навыков. Использование данного метода позволяет сочетать, с одной стороны, оптимальную тренировку для здоровья тела, а, с другой стороны, развивать мозг, сохраняя его здоровым, работоспособным и пластичным в любом возрасте.

- Какая главная цель вашего метода и ваших тренировок?

- Цель – обучить людей сохранять здоровье тела и мозга на протяжении жизни, сформировать привычку регулярно двигаться и постоянно учиться новому. С помощью Body Mind можно предупредить деградацию опорно-двигательного аппарата и нейродегенерации. Кроме этого, неправильное использование своего тела в жизни и на тренировках может приводить к травмам. Поэтому на занятиях Body Mind мы учимся тому, что встречается в обычной жизни. Например, когда вы поскальзываетесь, ваш мозг должен знать, как обезопасить вас от падения. И если вы ранее выработали навык в своем мозге, то он на «автомате» воспроизведет его. Надо ли говорить, что это в буквальном смысле может спасти вам жизнь и сохранить ваше здоровье?

Яна Нахимова

- Согласна, эти навыки очень важны для нашей жизни! Вы проводите только тренировки, на которых учите всем этим вещам?

- Нет, Body Mind – это не только тренировки, но и учебно-просветительские мероприятия. Я организовываю лекции, семинары, выездные лагеря для того, чтобы передавать знания в области здоровья и совершенствования состояния своего тела и мозга.

- Ваше изобретение повлияло на российский рынок, вам удалось работать в престижных школах, объединяя сотни людей в сообщество Body Mind. Как Вы начали внедрение своей методики?

- Я начала продвигать свои тренировки с Тюменской области. Это привлекло внимание тюменцев, а затем и людей из других городов, так как я продвигалась в социальных сетях. Мне удалось стать узнаваемой на рынке, работать в крупных студиях йоги, танцев, обучать тренеров. Меня стали приглашать на телевидение, брали интервью в журналах, просили провести занятия на больших фестивалях, в университете, в некоммерческих и образовательно-просветительских организациях. Я имею лицензию на образовательную деятельность и начала недавно организовывать тичерс-курс – обучающий курс для тех, кто хочет преподавать по методике Body Mind. Мои преподаватели находятся во Вьетнаме, Санкт-Петербурге, Тамбове, Тюмени и других городах. Большим преимуществом методики является возможность работать онлайн, что лишает нас всяких границ. Сейчас коллеги в сфере фитнеса активно интересуются моим методом, чтобы внедрить комплексный подход в свои классы.

- Вы недавно получили патент. Расскажите, что уникального в вашей программе тренировок?

Уникальность состоит в системе занятий, которые построены на принципах работы нашего мозга и настройке его таким образом, чтобы достигать нужных нам целей: улучшать физические (сила, выносливость, скорость, координацию, ловкость), когнитивные (внимание, память, мышление, воображение) и эмоционально-социальные навыки (понимание своих и чужих эмоций и чувств, умение сотрудничать, быть лидером и мн. др.). Такая программа помогает изменить не только внешнее состояние человека, но и его поведение в целом, делая его более креативным, гибким, способным быстро и эффективно адаптироваться к изменчивым условиям реальности. Хотя в настоящее время существует большое количество методик, однако ни одна из них не решает проблему комплексного развития человека во всевозможных сценариях жизни.

- Школа Body Mind инновационная на рынке – никто ещё не говорил с научной точки зрения о том, как с помощью специальных упражнений можно развивать столько разных навыков на одной тренировке. Можно ли назвать это новым видом фитнеса?

Назвать это просто фитнесом было бы неверно. Представляйте тренировки Body Mind как модель реальной жизни, куда человек приходит не просто потренировать тело, но также улучшить концентрацию внимания, память, эмоциональный интеллект и развить гибкое и креативное мышление с помощью специальных упражнений. Полученные навыки переносятся в повседневную жизнь, что даёт человеку совершенно иное ощущение качества собственной жизни.

- Чем ваш метод отличается, например, от йоги? Там тоже есть работа с вниманием.

- В настоящее время существует большое количество методик тренировок, каждая из которых имеет свои преимущества в улучшении конкретных навыков. Но ни одна из них не нацелена на комплексное развитие, включая управление своим телом в обычной жизни, развитие эмоционального интеллекта, креативного мышления и социальных навыков. А именно эти навыки позволяют успешно взаимодействовать с другими людьми, сохранять спокойствие, уметь доверять, эффективно взаимодействовать, решать совместно задачи. Также ни один из существующих в мире способов тренировок на сегодняшний день не ставит своей целью стимулирование нейропластичности, что крайне необходимо любому человеку после 25 лет. Также ни один из методов не внедряет игру и свободу как смысл процесса тренировки. Наоборот, все физические направления сосредоточены на серьёзном и конкретном выполнении движений, что не стимулирует мозг к решению неожиданных и нетипичных задач. Таким образом, ни один из методов не может решить эффективно проблему комплексного развития человека.

- Тем не менее, вы обучаете йогов, фитнес-тренеров и других специалистов в сфере движения своему методу?

- Да. Метод Body Mind универсальный и легко адаптируемый под разных специалистов. Он может применяться в спортивных и йога-залах, в профилактических, реабилитационных и фитнес-центрах, в образовательных учреждениях.

- Ваш метод как-то связан с социологией или это отдельная сфера деятельности?

- Мой метод опирается на разные научные области: нейробиологию, физиологию и также социологию. Социология помогает понять, какие факторы влияют на поведение людей. Зная эти факторы, я делаю свою методику более гибкой для определённых категорий населения либо способствую тому, чтобы метод смог влиять на изменение установок и поведения человека по отношению к своему телу и здоровью.

- Что чувствуют ваши ученики в результате занятий Body Mind?

- Люди, которые занимаются по моей методике, замечают, что они ощущают больше энергии, выносливости, лёгкости и свободы в теле, появилось устойчивое желание двигаться, учиться новому и менять свой образ жизни в сторону более здорового, мышление становится быстрее, гибче и креативнее, а взаимодействие с другими людьми – проще и эффективнее.