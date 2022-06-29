Ученые выяснили, что при встрече с новым человеком мы подсознательно обнюхиваем друг друга

Друзья узнаются по... запаху Фото: Shutterstock

Как пишет Newscientist, почувствовав «родной» запах, мы решаем, что дружить будем именно с этим человеком.

- Когда мы впервые встречаемся с другими людьми, мы иногда испытываем удивительно сильное ощущение, похожее на эмоциональный щелчок. Оно заставляет нас чувствовать себя так, как будто мы уже много лет были хорошими друзьями с этим незнакомцем, - говорит Инбал Равреби из Научного института Вейцмана в Израиле, руководитель исследования, в ходе которого изучался этот феномен.

Ученая вместе с группой коллег решила проверить, насколько это чувство связано с нашим запахом — возможно все дело в том, что мы можем после рукопожатия при знакомстве подсознательно подносить руку к носу (обнюхивать). Чтобы это доказать, они отобрали 20 пар разнополых людей, которые при первой же встрече решили, что они хотят дружить.

А потом началось самое интересное: в дело вступил электронный нос. И начал обнюхивать футболки участников исследования, что уловить определенные химические компоненты запахов. Электронный нюхач выяснил, что друзья действительно пахли более похоже, чем случайно выбранные пары, которые ради эксперимента подсовывали электронике.

Это же подтвердили и 25 независимых взрослых людей, которых заставили нюхать футболки друзей-участников (господи, чем только ученые не занимаются!) — действительно, похоже пахнут...

Для чистоты эксперимента электронному носу подсунули новые 17 пар, которые были не знакомы, и заставили их перезнакомиться здесь и сейчас. И опять все повторилось — пары, у которых появилось желание дружить, пахли похоже.

Получается, что на желание дружить влияет не только сфера интересов, возраст, образование и т. п. Но даже запах!

КСТАТИ

А в любви все наоборот: выбираем непохожих

Конечно, запах и тут играет большую роль. Оказывается, выбирая отца своим будущим детям, девушки подсознательно «унюхивают» мужчину, у которого набор генов максимально не схож с ее собственными. Как мы уже писали, нам выгодно рожать детей от того, чья комбинация генов далека от твоей собственной — так у потомства будет больше иммунных реакций, чтобы побороть болезнь. Природой задумано, что, если человек сильно отличается от нас по генам, его запах кажется нам особенно приятным и сексуальным.