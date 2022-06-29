На Украине наживаются на гуманитарной помощи? Не может быть!

Украина еще много чем сможет "удивить" Евросоюз. Прежде, чем на Западе люди поймут, кому и на что они помогают своими деньгами Фото: REUTERS

Когда Западу не хватает своих скандалов, их ему подкидывает Украина. "Как волонтеры, доставляющие помощь, обходят коррумпированную систему здравоохранения Украины" – так озаглавлена в сегодняшнем номере статья в одном из крупнейших западных изданий "The Telegraph". И самое интересное в ней не то, как волонтеры это делают, а признание тотальной, все подавляющей коррупции в Незалежной. Гуманитарная помощь Запада в области медицины тут только один из многочисленных примеров.

"The Telegraph" удивляется, что из 4000-4500 тонн медицинской гуманитарки, которая поступает на Украину сейчас ежедневно, гигантская доля лекарств, медицинских препаратов, перевязочных средств и тому подобного не раздается нуждающимся в этих средствах слоям населения, а оказывается в аптеках, в которых не просто продается, а еще и по ценам на 40% выше рыночных. Сами понимаете, печать "Made in…" как бы гарантирует качество и обеспечивает повышенный спрос.

Только с начала российской спецоперации, по данным издания, было зафиксировано 78 случаев "получения отдельными лицами прибыли за счет продажи гуманитарной помощи". А сколько было еще и не зафиксировано – это же подумать страшно. Причем, даже не надо ходить далеко, чтобы найти такие случаи. Зачастую поступившие в виде гуманитарки препараты и средства продаются тут же, в аптеках при больнице. Но только за наличные и без выдачи чека контрольно-кассового аппарата. Полная тайна, покрытая мраком.

Британцы, конечно, молодцы. Нашли то, что лежало на самом виду. Ведь подобные истории происходят не только в последние четыре месяца, и не исключительно в сфере гуманитарной медицинской помощи. Можно вспомнить, например, историю с поставкой бронежилетов в ВСУ, которые насквозь пробивались ударом карандаша. Если не ошибаюсь, это было еще в 2014-2015-м. А история с рюкзаками, закупленными для ВСУ при посредничестве сына тогдашнего главы МВД Украины Арсена Авакова. Да и сам Петр Алексеевич Порошенко, обеспечив себе выгоднейший госзаказ на поставку артиллерийских катеров, передал ВМС Украины в итоге такую продукцию, каждый выход которой в море был чреват "небоевыми потерями" этих катеров. Точно так же происходит с гуманитарной помощью продовольствием, когда привезенные из стран Запада гуманитарные консервы вдруг появляются на полках продовольственных магазинов. И, естественно, ни по каким учетам и накладным у владельцев этих магазинов они не проходят. Последнее, что можно припомнить из этой серии рассказов, так это поставки ВСУ шлемов для страйкбола вместо нормальных защитных касок. И все это сходит с рук, за исключением тех, кого ловят по мелочи. По той простой причине, что разворовывание гуманитарки и прочий шахер-махер происходят или при крышевании представителей спецслужб, той же СБУ, или при непосредственном участии представителей этих силовых структур.

На Украине это никого не удивляет. Все годы там так было принято. Кстати, знакомые из Мариуполя буквально на днях рассказали, что те же фермеры Запорожской и Херсонской областей, где сейчас начинается уборка, испытывают некую ностальгию по временам в составе Украины. Поскольку для всех трудностей было главное и уже неоднократно испытанное и подтвердившее свою эффективность средства для их преодоления – сунуть в карман. Полицейскому чину, СБУшнику, налоговику. И все вопросы к тебе отпадали. А тот же урожай продавали всегда за наличные и без оформления каких-нибудь документов. И так делали не только фермеры, и не только на Мариупольщине, в Херсоне или Запорожье, а по всей Украине.

Вот и получается, что поведение в стиле, "кто что охраняет, тот то и имеет", стало абсолютным правилом. И поэтому система хищений всего и везде стала фактически нормой жизни. Единственное, что возмущает самих украинцев, что украденное могли бы продавать бы по демпинговым ценам или со скидкой, а не с дикой наценкой. И команда Зеленского, в которой, как отмечают многие эксперты, уже появились за пару последних лет легальные долларовые миллиардеры, ничем от воров гуманитарки не отличается. Разве что воруют в больших объемах.

Как прокомментировал "The Telegraph" ситуацию член городского совета Харькова: " Мы понимаем, что мы являемся страной, в которой могут происходить подобные ситуации, так что это неудивительно". И действительно – ничего удивительного. Во всяком случае, для украинцев. И наивных западных читателей, которые не понимают, как можно не просто украсть гуманитарку, но и нажиться, продав ее, ждет еще многих не менее удивительных открытий. Их уже начали удивлять, когда вдруг в не самых спокойных странах Азии и Африки стало появляться оружие, которое запрещено к поставкам в эти страны, но передается Украине для борьбы с Россией. Правда, эту информацию на Западе от своего населения предпочитают, если не скрывать, то всячески нивелировать и ретушировать.

Украина еще много чем сможет "удивить" Евросоюз. Прежде, чем на Западе люди поймут, кому и на что они помогают своими деньгами.

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