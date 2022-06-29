Глава Конституционного суда Валерий Зорькин обвинил Ельцина в преступлении против России

Валерий Зорькин. ФОТО Петр Ковалев/ТАСС

На Петербургском международном юридическом форуме председатель КС РФ Валерий Зорькин сделал достаточно резкое заявление в адрес Бориса Ельцина и его наследия.

- В Беловежье при роспуске Советского Союза Ельцин оставил за Украиной и Крым, и легендарный Севастополь («алмаз русской военной доблести») - заявил господин Зорькин на ПМЮФ, - А также несколько областей, фактически русских и по населению, и по истории.

Глава Конституционного суда пояснил в чем суть, по его мнению, преступления, совершенного тогда первым президентом России.

- Тогда до 12 миллионов русских людей остались без каких-либо юридических гарантий их национально-культурной идентичности, - утверждает Валерий Зорькин, - И, как затем оказалось, они были нацистским режимом лишены права на родной язык...