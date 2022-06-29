Нюансы саммита НАТО: Шведы сдались Эрдогану, Джонсон пожалел, что Путин - не женщина, и русская угроза в виде салата

Главы стран НАТО собрались в Мадриде Фото: REUTERS

Второй день мадридского саммита НАТО начался с события, которое каждая из участвовавших в нем сторон сразу же принялась трактовать как свою безоговорочную победу. Турция, Швеция и Финляндия провели в присутствии высоких чинов из руководства блока встречу и по ее итогам подписали совместный меморандум. Анкара согласилась снять возражения против ускоренного вступления в альянс двух северных стран. «Швеция и Финляндия будут приняты в НАТО уже сегодня!» - объявил сияющий генсек блока Йенс Столтенберг.

Однако в обмен шведы под прессом американцев и англичан были вынуждены сделать Турции уступки, о которых еще пару дней назад и слышать не желали. Во-первых, Стокгольм обязался снять все ограничения на поставки оружия, введенные против Турции после закупок ею российских вооружений. Во-вторых, Швеция официально прекращает поддержку «Рабочей партии Курдистана», объявленной в Турции террористической организацией, и обязалась экстрадировать по требованию Анкары курдских боевиков, нашедших приют в Скандинавии. А вот это может стать для королевства внутриполитической бомбой. Курды есть даже среди депутатов шведского парламента и уже заявили о возмущении этим предательством правительства. Да и не факт, что местное общество, весьма чувствительное к правам разных меньшинств, встретит на ура подобный размен.

- Насколько предстоящий период окажется для наших североевропейских соседей спокойным, есть большие сомнения, - прокомментировал «мадридскую сделку» заместитель главы МИД России Сергей Рябков. - В конечном итоге они отдают часть своего внешнеполитического и оборонного суверенитета Вашингтону, другим, так называемым, старшим партнерам по НАТО.

Впрочем, помимо серьезных вещей, казусов на саммите тоже хватает. Сначала президент США Джо Байден в очередной раз запутался в словах и изумил коллег фразой о том, что НАТО представляет угрозу для самих его членов. «Суть в том, что вместе альянс угрожает нашим позициям», - растерянно произнес он, ища глазами телесуфлер.

Ну а потом в очередной раз «блеснул» английским юмором премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ему почему-то не дает покоя Владимир Путин. На недавнем сборе G7 в Германии он (к смущению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен) предложил раздеться по пояс, чтобы «продемонстрировать бицепсы и показать, что мы круче Путина».

Но затея с бицепсами не прокатила. Поэтому в Мадриде Джонсон решил зайти с другой стороны:

- Если бы Путин был женщиной, коей он, очевидно, не является, - но если бы он был ей, я действительно не думаю, что он начал бы это. <...> Нужно больше женщин на руководящих должностях», - заявил на саммите НАТО британский политик. Но, может, это скрытая самокритика? Ведь недаром на Альбионе ходят слухи, что на замену подмочившему репутацию ковидными вечеринками Джонсону уже планируется нынешний министр иностранных дел Лиз Трасс. Хотя это будет та еще замена...

Небольшой, но забавный скандальчик разыгрался между тем в ресторане, обслуживающем участников саммита. Чиновники и журналисты с изумлением узрели, что в меню, в разделе «Закуски», на первом месте значится «Картофельный салат по-русски». В составе ничего необычного: картошка, горох, морковь да майонез. Цена - 8 евро за порцию. Однако как-то конфузно выходит: все-таки Россию на саммите должны признать «главной прямой угрозой НАТО». Но что вы думаете? За пару часов весь запас этих блюд был распродан. Так что русская угроза, по крайней мере в виде салата, благополучно исчезла.