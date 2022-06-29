Опрос показал, что став начальником, мужчины начали бы с увольнений, а женщины — с повышения зарплат

Планы будущих шефов существенно отличались в зависимости от пола Фото: Shutterstock

Когда-то в одной популярной советской газете была рубрика «Если бы директором был я». Люди присылали предложения, улучшающие нашу жизнь, и, говорят, некоторые из них даже были воплощены.

Сейчас другие времена. И став начальником, человек чаще всего собирается воплотить три вещи: уволить, «закрутить гайки», и только на третьем месте — повысить подчиненным зарплату.

К такому результату пришли исследователи сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведя опрос по всей России.

Причем планы будущих шефов существенно отличались в зависимости от пола. Например, если мужчины чаще собирались начать руководящую карьеру с увольнений, то женщины — с повышения зарплат. А еще мужчины, сев в начальственное кресло, чаще, чем женщины, требовали бы от подчиненных отчеты о проделанной работе.

Оказывается, такая заметная разница в подходах продиктована самой природой.

- Для нашего биологического вида характерно, что собственником территории является самец — вот он ее и помечает, - прокомментировал эти результаты kp.ru психолог Андрей Зберовский. - Угроза всех уволить, заставить писать отчеты — это и есть стремление показать, кто здесь главный.

Но вот парадокс — именно мужчины гораздо чаще, чем женщины выразили совершенно неагрессивное желание оставить все как есть.

- Нет здесь парадокса — просто эти мужчины абсолютно удовлетворены тем, что вокруг — зачем же менять, - пояснил психолог.

А вот то, что среди женщин гораздо больше любительниц перемен, очень показательно, считает эксперт. Иногда это сродни страсти к перестановкам мебели в квартире, но есть и более глубокие причины.

- Женщины чаще, чем мужчины, не удовлетворены оценкой своей работы, - разъяснил он. - Считается, что они получают меньше, чем мужчины на тех же должностях, что их не так активно продвигают по службе. Поэтому они и не хотят оставлять, как было.

В этом, по словам психолога, кроется и мотив, почему женщины чаще выступают за повышение зарплаты.

- Это просто сигнал, что им недоплачивали, что это было несправедливо, а вот теперь, с их приходом, все будет по справедливости, - продолжил он.

В чем еще женщины превзошли мужчин — в том, что гораздо чаще собирались перераспределить обязанности среди сотрудников.

- Тут тот же мотив, что и у мужчин, собирающихся всех уволить, - растолковал психолог. - Просто более тонко исполненный: после перераспределения обязанностей может так статься, что кто-то и сам уйдет.

Что объединяет мужской и женский подходы — и те, и другие в число главных задач включили усиление дисциплины.

- Абсолютно логично, - прокомментировал Зберовский. - Во-первых, такую задачу, наверняка, перед новым руководителем ставит или ставило вышестоящее начальство: «Что-то они разболтались — наведи порядок». А во-вторых, чем более дисциплины у подчиненные, чем больше и напряженнее они работают, тем больше свободного времени у руководителя.

ЧТО ХОТЕЛИ БЫ СДЕЛАТЬ РОССИЯНЕ, СТАВ НАЧАЛЬНИКАМИ, %, среднее/мужчины/женщины

Уволить сотрудников 13 / 17 / 5

Усилить дисциплину 12 / 12 / 12

Повысить зарплату 11 / 9 / 13

Перераспределить обязанности 6 / 3 / 11

Регулярно проводить совещания 6 / 5 / 8

Требовать отчеты о проделанной работе 6 / 7 / 3

Узнать пожелания подчиненных 6 / 6 / 5

Оставить все как есть 5 / 7 / 3

Организовать обучение персонала 4 / 3 / 4

Источник: SuperJob