Опрос показал, что став начальником, мужчины начали бы с увольнений, а женщины — с повышения зарплат

Планы будущих шефов существенно отличались в зависимости от пола
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Когда-то в одной популярной советской газете была рубрика «Если бы директором был я». Люди присылали предложения, улучшающие нашу жизнь, и, говорят, некоторые из них даже были воплощены.
Сейчас другие времена. И став начальником, человек чаще всего собирается воплотить три вещи: уволить, «закрутить гайки», и только на третьем месте — повысить подчиненным зарплату.
К такому результату пришли исследователи сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведя опрос по всей России.
Причем планы будущих шефов существенно отличались в зависимости от пола. Например, если мужчины чаще собирались начать руководящую карьеру с увольнений, то женщины — с повышения зарплат. А еще мужчины, сев в начальственное кресло, чаще, чем женщины, требовали бы от подчиненных отчеты о проделанной работе.
Оказывается, такая заметная разница в подходах продиктована самой природой.
- Для нашего биологического вида характерно, что собственником территории является самец — вот он ее и помечает, - прокомментировал эти результаты kp.ru психолог Андрей Зберовский. - Угроза всех уволить, заставить писать отчеты — это и есть стремление показать, кто здесь главный.
Но вот парадокс — именно мужчины гораздо чаще, чем женщины выразили совершенно неагрессивное желание оставить все как есть.
- Нет здесь парадокса — просто эти мужчины абсолютно удовлетворены тем, что вокруг — зачем же менять, - пояснил психолог.
А вот то, что среди женщин гораздо больше любительниц перемен, очень показательно, считает эксперт. Иногда это сродни страсти к перестановкам мебели в квартире, но есть и более глубокие причины.
- Женщины чаще, чем мужчины, не удовлетворены оценкой своей работы, - разъяснил он. - Считается, что они получают меньше, чем мужчины на тех же должностях, что их не так активно продвигают по службе. Поэтому они и не хотят оставлять, как было.
В этом, по словам психолога, кроется и мотив, почему женщины чаще выступают за повышение зарплаты.
- Это просто сигнал, что им недоплачивали, что это было несправедливо, а вот теперь, с их приходом, все будет по справедливости, - продолжил он.
В чем еще женщины превзошли мужчин — в том, что гораздо чаще собирались перераспределить обязанности среди сотрудников.
- Тут тот же мотив, что и у мужчин, собирающихся всех уволить, - растолковал психолог. - Просто более тонко исполненный: после перераспределения обязанностей может так статься, что кто-то и сам уйдет.
Что объединяет мужской и женский подходы — и те, и другие в число главных задач включили усиление дисциплины.
- Абсолютно логично, - прокомментировал Зберовский. - Во-первых, такую задачу, наверняка, перед новым руководителем ставит или ставило вышестоящее начальство: «Что-то они разболтались — наведи порядок». А во-вторых, чем более дисциплины у подчиненные, чем больше и напряженнее они работают, тем больше свободного времени у руководителя.
ЧТО ХОТЕЛИ БЫ СДЕЛАТЬ РОССИЯНЕ, СТАВ НАЧАЛЬНИКАМИ, %, среднее/мужчины/женщины
Уволить сотрудников 13 / 17 / 5
Усилить дисциплину 12 / 12 / 12
Повысить зарплату 11 / 9 / 13
Перераспределить обязанности 6 / 3 / 11
Регулярно проводить совещания 6 / 5 / 8
Требовать отчеты о проделанной работе 6 / 7 / 3
Узнать пожелания подчиненных 6 / 6 / 5
Оставить все как есть 5 / 7 / 3
Организовать обучение персонала 4 / 3 / 4
Источник: SuperJob