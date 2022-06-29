«Единая Россия» и делегация Народного совета ЛНР определили направления работы по интеграции

29 июня прошла встреча фракции «Единой России» с делегацией Народного совета ЛНР, которая была посвящена планам по восстановлению мирной жизни на Донбассе, а также синхронизации законодательства Луганской Народной Республики с российским. Делегацию ЛНР возглавил председатель Народного совета Денис Мирошниченко.

БЕЗУСЛОВНАЯ ЗАДАЧА

Первый заместитель руководителя фракции партии Вячеслав Макаров отметил, что для гармонизации законодательства были определены ответственные депутаты. Также созданы депутатские группы по связям с народными республиками. Их возглавляют Дмитрий Саблин и Виктор Водолацкий (оба – «Единая Россия»).

«Одна из задач спецоперации на Украине – полное освобождение Донбасса от неонацистов - шаг за шагом решается. И сейчас нам необходимо сосредоточить свое внимание на том, как обустроить жизнь людей, помочь им адаптироваться к новым условиям, оказать всестороннюю поддержку. Экономическая, законодательная и социокультурная интеграция России и Донбасса – следующая безусловная задача, которая не вызывает сегодня сомнений и разногласий», - сказал Вячеслав Макаров.

Особое внимание партия уделяет подготовке школ народных республик к началу учебного года, отметил он. К 1 сентября они будут обеспечены учебниками – договоренность об этом достигнута с Минпросвещения.

Вячеслав Макаров также отметил, что «Единая Россия» открыла на Донбассе и освобожденных территориях 21 гуманитарный центр и направила 9,5 тыс. тонн гуманитарных грузов.

В свою очередь Денис Мирошниченко поблагодарил «Единую Россию» за поддержку.

«Очень многие нам сопереживали, но приехали на территорию руководство партии в лице Андрея Анатольевича Турчака и руководства фракции. Это очень важно для наших жителей. Очень приятно, что, находясь в авангарде событий - политических и военных - мы чувствуем себя неотъемлемой частью «Единой России», мы совместно выстраиваем модель работы. И я уверен, что фундамент «Единой России» - ключевой. Это партия Президента России, который спас несколько миллионов русских людей, которые когда-то оказались за пределами России», - подчеркнул он.

НАРОД ПОВЕРИЛ ПАРТИИ

Денис Мирошниченко также сообщил, что членские билеты «Единой России» получил почти весь депутатский корпус луганского парламента.

В свою очередь первый заместитель Председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, ответственный за гуманитарную миссию партии в ЛНР, отметил, что сегодня число членов «Единой России» народной республике превышает 14 тысяч человек.

«Это особое доверие к нашей партии. И особая ответственность перед людьми. Донбасс всегда был мощнейшей экономической базой Советского союза и Российской империи. И я благодарен коллегам за то, что народ Донбасса, и в первую очередь, народ ЛНР поверил нашей партии, когда мы первыми начали проводить гуманитарные миссии», - добавил Виктор Водолацкий.

Напомним, в начале июня по приглашению «Единой России» официальная делегация ДНР приехала в Москву на межпартийные переговоры и консультации с представителями обеих палат Федерального Собрания. По итогам встречи с руководством партии и ее фракцией в Госдуме были определены направления синхронизации законодательства в сфере экономики и здравоохранения. Работа над интеграцией правовой базы будет идти в профильных комитетах при непосредственном участии депутатов Госдумы от партии.