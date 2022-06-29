Астрономы: обитаемыми могут быть планеты, совсем не похожие на Землю

Суперземли могут поддерживать жизнь миллиарды лет. Фото: Shutterstock

Шансы найти, если не братьев по разуму, то хотя бы какую-нибудь живность, существенно повысили швейцарские астрономы из Университета Цюриха

(University of Zurich in Switzerland), которыми руководил Марит Мол Лус (Marit Mol Lous). Они утверждают, что обитаемыми могут быть миры, совсем непохожие на наш. Например, так называемые Суперземли – гигантские и массивные планеты в несколько раз крупнее Земли, с твердой поверхностью и с атмосферой, состоящей из водорода гелия. Условия для зарождения жизни возникают на них с появлением воды в жидком виде и могут сохраняться бесконечно долго в нашем понимании – десятки миллиардов лет. Если не происходит ничего сверхъестественного. Это показало математическое моделирование, которое провели ученые, ознакомив с результатом в журнале Nature Astronomy. На него ссылается портал ScienceAlert.

Астрономы подтвердили существовании 5000 планет в других звездных системах.

Земля, кстати, тоже когда-то имела атмосферу из водорода и гелия – первичную. И именно в ней возникла жизнь. Потом в результате то ли кометной бомбардировки, то ли еще чего условия поменялись. Но чуть-чуть гелия и водорода в атмосфере осталось.

Суперземле, кстати, не обязательно, как нашей планете, располагаться на совсем уж комфортом расстоянии от своей звезды – можно и дальше. Гораздо дальше. Необходимое тепло для того, чтобы вода не замерзла, обеспечит парниковый эффект. Или геотермальные или радиоактивные процессы в недрах, разогревающие планету изнутри.

Строение Суперземли.

Такая модель «внутреннего отопления» не исключает зарождения жизни и в Солнечной системе – помимо Земли, подразумевается. Это обнадеживает. NASA всерьез подумывает о том, чтобы поискать инопланетян – хотя бы в виде бактерий или каких-нибудь головастиков - в океанских водах, находящихся под толстыми ледяными корками спутников Сатурна и Юпитера - Энцелада и Европы.

К слову, весной 2022 года, минуло 30 лет с тех пор, как была обнаружена первая экзопланета – планета у другой звезды. Ныне астрономы отыскали и подтвердили существование 5 тысяч. Примерно 30 процентов из них Суперземли.

О планетах-океанах - Суперземлях, похожих на Солярис Станислава Лема, читайте наш материал.

Об океане на Энцеладе тут.

Об океане на Европе тут.