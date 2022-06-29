Катя Викс рассказала об успехе проекта «Школа правильного питания и фитнеса», о жизненных взлетах и трендах фитнес-индустрии

Мы узнали, какие уникальные методики использует Катя Викс в работе с клиентами, что повлияло на успех школы и какая мотивация движет самой создательницей проекта.

- Катя, Ваша “школа правильного питания и фитнеса Кати Викс” уже много лет у всех на слуху. За 7 лет вы смогли помочь 35 000 девушек сбросить лишний вес, привести тело в форму и, как следствие, изменить жизнь. Расскажите, как Вы её открыли?

- У меня был тяжелый период в жизни, я страдала физически от болей в спине. Настолько сильных, что не могла повернуться и подняться утром с кровати. Никакие таблетки и пластыри не спасали. И на тот момент только фитнес позволил мне снова почувствовать себя здоровым человеком. Полгода работы - и я самый счастливый человек. После такого восстановления я углубилась в эту сферу и открыла в себе большое желание обучать людей правильному движению, которое приводит к улучшению качества жизни (настроя, здоровья, фигуры и тд). С этого момента началась моя трансформация.

А спустя некоторое время мой муж предложил создать онлайн-проект, который будет работать на благо не только страны, но и позволит девушкам со всего мира менять свое тело, образ жизни, привычки, повышать самооценку и веру в себя. И всё это не выходя из дома. В моем сердце эта идея вызвала “пожар чувств”. И уже через месяц появилась Школа правильного питания и фитнеса Кати Викс.

Результаты моих клиентов - моя главная награда. Думаю, это главная победа.

На данный момент у меня есть 7 авторских онлайн-курсов правильного питания и фитнеса и годовая подписка для тех, кто хочет быть со мной на постоянной основе. Главной мотивацией для меня является то, что ко мне возвращаются клиенты даже спустя годы, чтобы улучшить свой результат, либо вернуть форму после родов, либо вновь ощутить эмоции радости и счастья от наших занятий в сообществе. Около 1000 клиентов занимаются со мной ежегодно на постоянной основе, помимо курсов. У меня даже появилась идея создать вечный, бессрочный доступ в мой клуб. Думаю, реализую эту идею осенью.

Мы знаем, что вклад вашего проекта в развитие фитнес индустрии уникален, что вы первая, кто внедрил такие действенные методики по тренировкам, питанию и мотивации. И положительные отзывы о ваших наработках часто пишут в отзывах ваши клиенты. Расскажите подробнее.

За годы работы с клиентами онлайн и оффлайн, экспериментами с разными форматами тренировок, я наблюдала, что работает лучше всего, а что нет, и какие форматы хвалят клиенты. В итоге создала собственную методику на основе знаний из анатомии, физиологии и биомеханики, а также анализа результатов моих клиентов.

Моя душа лежит к активным направлениям и осознанным тренировкам в стиле пилатеса, пор де бра. Учитывая десятки обучений: бодибилдинг, степ-аэробика, аэробика, Polestar Pilates, методы Франклина, «слинги» в движении от Фельденкрайз, танцевальный опыт и тд., - я решила, что будет эффективным объединить их. В результате создала своё направление и назвала «Active Mind Body» или AMB.

Например, человек приходит с целью похудеть, но параллельно с этой целью, по анализу анкеты я вижу, что у него есть проблемы со спиной, коленями, напряжение в пояснице и шее. А ведь невозможно сделать формы тела красивыми и подтянутыми, тренироваться усиленно, если есть слабые зоны в теле, боли/дискомфорт - всё взаимосвязано. И моя система позволяет получить результат, похудеть, почувствовать работу мышц, при этом не навредив себе. Я умею доносить так, чтобы человек меня услышал. В режиме онлайн можно тренироваться безопасно. Но, к сожалению, есть много онлайн-проектов, нацеленных только на заработок, а не помощь людям. И ко мне порой поступают запросы типа “Как убрать боли в спине после участия в марафоне “Бешеная сушка”?”.

Когда я стала вести прямые эфиры через Ютуб на регулярной основе (кстати, 8 лет назад я была первой, кто начал это делать в России, в других проектах все тренировки были в записи), сразу начала анализировать, как подавать информацию так, чтобы человек меня понял через экран сразу. И даже посещала курсы ораторского мастерства, чтобы достичь высокого уровня в объяснении. Могу точно сказать, что я сформировала уникальную методику объяснения техники выполнения. Человек, которые не изучал анатомию, лучше понимает команды через «образы». Я с удовольствием рассказываю из тренировки в тренировку (неважно, в записи или в прямом эфире) о тонкостях и деталях работы нашего тела с помощью понятных ассоциаций. Причем, для каждого «понятная ассоциация» своя, поэтому каждую тренировку я стараюсь их менять/разбавлять.

Помимо тренировок, я пробовала создавать меню в разном формате. Было питание, разделенное на 5-6 приемов изначально, и питание, состоящее лишь из основных приемов пищи, эксперименты с увеличением/уменьшением количества БЖУ. В итоге я сформировала ту систему питания, которая дает наилучший результат как мне, так и моим клиентам. И назвала «Меню Кати Викс».

- Вы довольно щедро делитесь своими знаниями с аудиторией и в сетях, и журналах, и даже телепередачах. Множество тренеров не любят делиться своими наработками. Вам не жалко отдавать знания, свои техники и успешные методики просто так?

- Я много делилась и продолжаю отдавать в мир свои знания, наработки и методики (в соц.сетях с подписчиками, в журналах, интернет-порталах, научных изданиях и телепередачах). Часто вела рубрики помесячно, как в журнале “SHAPE”, “WDay”, “Похудей”, где можно увидеть множество готовых тренировочных комплексов по моей программе, или на Ladymail.ru, где делилась готовыми видео-тренировками для плоского живота. Множество вкусных и полезных рецептов освещала в рубрике “Готовим с Катей Викс” в журнале “Всё для вас” и это лишь малая часть.

Кстати, одна из любимых мною статей выйдет совсем скоро в научном журнале АПНИ, где я расскажу об особенностях дозирования физических нагрузок в процессе занятия фитнесом. Я выбрала именно эту тему для исследования, так как повсеместно вижу глобальную проблему - люди, занимаясь самостоятельно (или даже с тренером), часто не получают должного результата. И основная причина - неграмотно дозированная нагрузка. Либо чрезмерная, либо перетренированность в моменте, либо слишком непостоянная, либо отсутствие грамотной методики, качественно выстроенной программы. Верю, что эта статья поможет людям начать тренироваться более осознанно.

Я считаю, что если ты много отдаешь, то жизнь тебе много дарит взамен. Поэтому мне не жаль делиться своим опытом с людьми. Ведь если от этого кому-то станет легче жить, я буду знать, что всё не зря.

- Ваши марафоны, онлайн курсы и Ваша школа правильного питания и фитнеса уже принесли значительный результат тысячам участникам. Это и стало бесценным вашим вкладом на всю фитнес индустрию в нашей стране. Я знаю, что множество людей начали задумываться о своём здоровье, посещаемость на групповых тренировках увеличивается. Можете поделиться подробностями, для кого конкретно ваш проект?

- Здесь хочу начать с фактов. Ожирением в России страдает уже около 30% населения, а избыточным весом — 60%. И если среди 20-летних проблема избыточного веса есть у каждого двадцатого, то к 40 годам лишний вес есть у каждой третьей.

Учитывая избыточное потребление русскими хлебобулочных изделий, сахара, растительного масла, картофеля, конфет/пирожных, а также отсутствие понимания ценности питательной пищи, считаю свой вклад в страну несоизмеримым.

Люди не понимают, как образ жизни влияет на здоровье, какую роль играют знания о базовых нормах правильного питания, и часто едят первое, что попадет под руку. По большей части это фаст-фуд, колбасы, булки и тд. Когда ко мне приходят новые клиенты, я понимаю, что у многих даже нет в рационе завтраков, клетчатки, даже просто питьевой воды. О последствиях такого образа жизни: диабете, ишемической болезни сердца, проблемах с сосудами и тд. вообще молчу. Своей миссией считаю - просвещение народа, обучение основам правильного питания, безопасного движения и не только.

И моя целевая аудитория - это женщины 30-45 лет. Женщины, которые уже имеют проблемы не только с фигурой, но и здоровьем.

В своих курсах вы используете оригинальные методики по правильному питанию, основанному на рекомендациях ВОЗ в купе с личными наработками. Вы проводите грамотные тренировки по системе “AMB”, и заряжаете своих участников по своей технике мотивации. Знаю, что за 7 лет работы у вас накопились тысячи положительных отзывов. Девушки теряли 5, 10, 30 и даже 40 кг лишнего веса благодаря вашим наработкам по питанию и движению, обретали силу и энергию, веру в себя. Как следствие, менялась их жизнь. Расскажите об этом.

Всё верно. Были даже отзывы, где клиенты благодарили за то, что смогли забеременеть, стали больше зарабатывать или нашли мужчину. Это весело. И отчасти я им верю, так как наш образ жизни и образ мыслей напрямую влияет на ее качество.

Чем я очень горжусь - мои тренировки “для похудения” помогают улучшить подвижность там, где её раньше не было, расслабить те зоны, где было напряжение/спазм, при этом почувствовать и нагрузить мышцы (чего так хотят клиенты, их главная цель - похудеть и почувствовать мышцы). А наши крепкие мышцы, как поверхностные, так и глубокие, - это следствие хорошей мобильности и стабильности суставов. Поэтому тренировки на похудение или рельеф я строю так, чтобы клиент после занятия ощущал легкость, вытяжение и выравнивание в теле, желание двигаться, при этом видел результат в зеркале. А не как после классической силовой тренировки в зале или силовых тренировок групповых направлений - напряжение в мышцах, частые боли, плохо разработанные суставы, при этом все равно имеющиеся проблемы то с поясницей, то с шеей и тд.

Раньше по такой системе никто не работал, не было таких занятий для рельефа или похудения ни в фитнес-залах, ни в онлайн-курсах. Конечно, к такому формату я добавляю чередование времени работы (увеличения объема и интенсивности) и времени отдых (либо уменьшения объема и интенсивности). А также чередование силовых упражнений с собственным весом и аэробных + функциональные связки/работа с суставами в разных направлениях

Персональная программа наставничества и мотивации в моих курсах очень эффективна. Мышление меняется от начала курса и беспрерывно. Для этого я использую 6 мощных инструментов: мышление, закон большей цели и движения, правильные инструменты “как есть и как двигаться, чтобы худеть”; система, ответственность, поддержка.

В своих же программах я начинаю с краткосрочной мотивации, но затем стараюсь воздействовать на сознание людей разными психологическими заданиями, чтобы сформировать в голове главную ценность - ДЛЯ ЧЕГО худеть, входит ли красота/здоровье/молодость в их главные ценности жизни?! Нужно сформировать фракцию ЗОЖ в мозге, чтобы человек имел долгосрочную мотивацию.

- А в чем секрет такого успеха в индустрии?

- Я думаю, что в моей голове с самого детства была цель - обучать и вдохновлять других людей. Как результат - менять мир к лучшему. И когда к 19 годам я определилась с тем, в какой сфере могу быть полезной, то начала активно работать, взращивать дисциплину и веру в себя. Спустя год увидела серьезные плоды своей работы, довольные лица клиентов, и окончательно поняла, что выбрала свой путь развития.

Конечно, моя команда - моя опора. В одиночку крайне трудно достичь успеха в этой жизни. Правильным социум - один из главных факторов роста.

И удача, которая тоже всегда сопутствует, если человек готов к новым возможностям в жизни.

В 2019 году Вы взяли первое место среди всех инструкторов групповых программ России по пилатесу на конкурсе IFO. Это серьезная победа. Расскажите про нее подробнее.

В 2019 году я стала победителем самого популярного в России конкурса по групповым направлениям - International Fitness Open MIND&BODY. PRESENTER OF THE YEAR 2019. Одна из главных побед, к которой я шла несколько лет. Ведь самое сложное в нашем деле - выработать такую стратегию в ведении тренировок, которая позволит доносить технику выполнения (как двигаться эффективно и безопасно) максимально быстро и понятно. И, конечно, я очень рада, что мою методику и донесение техники оценили “признанные имена” в сфере фитнеса на признанном конкурсе по фитнесу в России.

Владимир Снежик - это “сильная единица” в мире фитнеса групповых направлений. Он же является создателем и бессменным президентом конкурса. Известный международный презентер, автор программы PortDeBras, пионер фитнес-движения в России, автор и продюсер многочисленных ТВ и видео-проектов по фитнесу, руководитель проекта InternationalFitnessEducation. Для нас он Человек (с большой буквы), без которого нельзя писать историю фитнеса. И никакие конкурсы групповых направлений России не идут в сравнение с конкурсом IFO. В жюри всегда сидят признанные имена, известные международные и всероссийские презентеры, ученики и последователи Владимира Снежика. Серьезные испытания проходят участники, чтобы добиться признания. Не один год борются за главный приз. Ведь если ты получил призовое место - тебя выделили, тебя запомнили, тебе будут поступать лучшие предложения и вероятность, что ты станешь известным признанным тренером очень высока.

- Вы долгое время работали с adidas в качестве тренера мастер-классов по функциональному тренингу от Adidas Women, амбассадора рекламной кампании #Alphabounce (adidas) и также вы являлись лицом их сайта и амбассадора кампании Climachille (одежда и кроссовки от adidas). Это очень значимое сотрудничество за 4 года и подчеркивает вашу важную роль для компании адидас. Расскажите, каково себя было ощущать амбассадором?

- Не могу не отметить, насколько я горда тем, что работала в одной команде с adidas несколько лет подряд. Мои клиенты очень любят бренд adidas. И каждая рекламная кампания сопровождалась большим откликом у моей аудитории. Очень высокий спрос был на продукцию #Alphabounce (кроссовки от adidas). В тот период мое фото поместили на главную страницу сайта и было сделано много продающего контента, состоящего из видео и фото. На мастекрклассы от adidas в Москве всегда приходило много участников с моей стороны, так как большая часть моих клиентов проживает в столице.

Очень плодотворные были 4 года совместной работы. Каждое фитнес-мероприятие, реклама одежды, розыгрыши призов от adidas в моих марафонах - всё это воспринимается как отдельная глава жизни, о которой и мечтать не могла в начале своего пути.

- Как вы видите дальнейшее развитие индустрии, какие тренды существуют и будут развиваться на рынке фитнеса?

- Я думаю, что и во многих странах, в США, в России, на Западе тренды схожи. Я бы выделила несколько тенденций. Конечно, онлайн-фитнес набирает обороты и конкуренция здесь растет ежедневно. Если на стадии развития онлайн-проекта в начале пути я была одной из первых, затем был рост повсеместный, а спустя 3 года многие закрылись, то сейчас люди постоянно открывают новые онлайн-проекты на рынке фитнеса.

Короткие тренировки стали более популярными — так проще приучить себя заниматься в домашних условиях. Тренировки на мобильность/ пилатес, - осознанный подход теперь чаще используется теми, кто долго работает за компьютером и жалуется на боли суставах, напряжение в шее, пояснице, а также людьми в возрасте. Занятия на улице и особенно бег — популярный тренд в России и США. Локдаун подстегнул развитие этого формата: во многих клубах даже ввели лекции по технике бега. Инновации в фитнесе: умная одежда, смарт-часы, мониторы сердечного ритма, GPS- трекеры — эти тренды начали нас радовать с 2021 года. Я думаю, что самые серьезные технологические прорывы еще впереди. Нынешние устройства способны не только отслеживать ключевые показатели во время тренировки, но и своевременно предупреждать критические состояния, а это крайне важно.

Почти все тенденции и тренды присутствуют в моих онлайн-тренировках, а те, которые остаются за кадром, например, смарт-часы, мои ученицы могут применить самостоятельно в зависимости от своих финансовых возможностей.