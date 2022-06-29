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Экономика29 июня 2022 15:55

Стать бизнесменом, получив помощь и защиту от государства? Раскрываем секрет

Осмысленное предпринимательство становится трендом современности

Фото: Shutterstock

В современном мире бизнес – это не только способ развиваться, но и возможность сохранить и преумножить свои сбережения. Тем более что в этом случае вам не нужно будет беспокоиться о курсах валют или акций – ваш успех будет зависеть только от вас! Более того, вам поможет государственный фонд «Наше будущее»! Ведь бизнес – это дело не только прибыльное, но благородное и осмысленное. Как получить помощь на начальном этапе, правильно построить стратегию развития и, более того, помогать своей деятельностью другим людям?

Ответы на эти вопросы, вплоть до помощи с оформлением бумаг для стартапа, мы собрали на специальной странице спецпроекта «КП». Сыграйте в рост, получая не только заслуженные дивиденды, но и искреннюю благодарность!

БИЗНЕС-ПРЕСС