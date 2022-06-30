Выбор редакции – 8 брендов, на которые стоит обратить внимание в шоуруме Московской недели моды

Фото: Ivan Ozerov

С 20 по 26 июня более 450 дизайнеров показали свои коллекции на нескольких крупных площадках столицы – в «Зарядье», на ВДНХ, Тверской площади и других. На Московской неделе моды на протяжении всего мероприятия работал профессиональный B2B-шоурум в Гостином дворе. 138 брендов презентовали свои коллекции. Представляем 8 локальных марок из шоурума, на которые стоит обратить внимание:

• Амбассадор чёрного цвета — бренд Barbino Maison. Коллекция из лаконичных образов складывается с любыми настроением и стилем жизни: будь то дипломат в лодочках или бунтарка в кедах. Раствориться в большом городе или громко заявить о себе — модели Barbino Maison справятся с любой из этих задач.

Barbino Maison

• Hair-принты и декоративные вставки из искусственных волос представлены в новой коллекции CHERVONSKY. Каскадные куртки и бомберы с яркими принтами в сочетании с простыми и понятными деталями символизируют тонкие внутренние связи между людьми.

CHERVONSKY

• Полноценный женский дроп #1/2022 выпустил бренд SL1P. Дизайнеры представляют оду сильной современной женщине в чувственных облегающих силуэтах и деликатной полупрозрачности.

SL1P

• Художники бренда Radicаl Chic меняют вид традиционного платка в России и отражают особенности российской культуры, истории и ландшафта. Основные модели коллекции дополняются платками из коллаборации с Третьяковской галереей.

Radical Chic

• rxbshoes (Разгуляев Благонравова) – люксовый обувной бренд из Санкт-Петербурга. Слиперы, броги и кеды в ярком артистичном дизайне напоминают о творческом наследии великих российских и европейских художников.

rxbshoes

• Старинные технологии ткачества в своих сериях использует бренд TWO EAGLES.

Каждая серия сумок, отшитых из одного полотна, является лимитированной коллекцией, ведь при ручном окрашивании и ткачестве каждое полотно шёлка уникально.

TWO EAGLES

• Новый взгляд на базовую линейку представил SAINT-TOKYO. Бренд делает акцент на натуральных тканях и возможности трансформировать модели в зависимости от анатомических особенностей.

SAINT-TOKYO

• Никаких ограничений, свобода и непосредственность — так описывает свою новую коллекцию бренд SKVO. Стойкие материалы, фурнитура и широкий размерный ряд, чтобы каждый смог отразить внутренний мир во внешнем.