Вечная ценность: жилье назвали лучшим вложением сбережений

Покупка жилья остается самым популярным способом вложения сбережений у населения нашей страны Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Есть ли в России вечные ценности? Их много. И в сфере финансов тоже. Так, покупка жилья остается самым популярным способом вложения сбережений у населения нашей страны, показал социологический опрос, проведенный ДОМ.РФ и ВЦИОМ. За покупку квадратных метров при наличии крупной суммы на руках выступают 49% участников исследования.

«Показательно, что большинство семей хотели бы купить жилье для собственного проживания, а не в инвестиционных целях. Так заявили 66% граждан, готовых вложиться в недвижимость. Это говорит о том, что в стране накоплена высокая потребность в улучшении жилищных условий, – пояснил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. - Государство сегодня прикладывает максимум усилий к тому, чтобы реализовать этот фундаментальный запрос населения. Правительство сохранило все льготные ипотечные программы, а буквально с прошлой недели ставка в рамках самой массовой из них – «Льготной ипотеки» – снижена до 7%. Это позволит тысячам российских семей эффективно решать жилищный вопрос».

Второй по популярности способ вложения средств – покупка земельного участка (за это выступают 21% участников исследования). Еще 15% респондентов заявили, что потратили бы деньги на ремонт квартиры.

Исследование также показало, что 72% респондентов считают вложения в жилье выгоднее банковских вкладов (полтора года назад так считали 66% опрошенных). За это время стоимость квартир в новостройках выросла на 43%, в то время как ставки по вкладам увеличились с 4-5% до 11-12% (с октября 2020 года по май 2022-го).

Социологи отмечают, что 29% респондентов, готовых вкладываться в жилье, хотели бы со временем сдавать его в аренду.

«Сейчас как объект для инвестиций наиболее востребованы однокомнатные квартиры на них есть арендный спрос, поэтому их активно строят (доля в стройке 53%), - отмечается в исследовании. - По мере насыщения рынка ситуация изменится: 52% российских семей состоят из трех и более человек, и им для комфортной жизни нужны квартиры с тремя и более комнатами (доля в стройке сейчас 14%)».

Участники исследования считают, что альтернативные способы инвестиций (не в жилье) ограничены. Поскольку высокие ставки по краткосрочным банковским депозитам снизились, иностранные фондовые рынки закрыты, золото и драгоценные камни в настоящее время не ликвидны, курс зарубежных валют стал менее предсказуем, а покупка автомобиля затруднена и невыгодна (цены на легковые машины серьезно выросли).

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, исследование проводилось методом телефонного опроса.