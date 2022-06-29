«Норникель» представил результаты в области устойчивого развития

Фото: Ольга Лобачева

Сокращение на 78% выбросов диоксида серы в Кольском дивизионе, открытие первого корпоративного медицинского центра в Норильске, инвестиции в социальные проекты в размере 6% от выручки – эти и другие темы обсуждали в московской студии представители «Норникеля» и внешние эксперты.

Открыл мероприятие посол доброй воли ООН, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Он отметил успешную ESG-стратегию «Норникеля», а также оценил ход реализации «Серной программы» компании, проект «Чистый Норильск» и поднял вопрос мониторинга вечной мерзлоты в Арктике.

Фото: Ольга Лобачева

«Сегодня «Норникель» держит на контроле деградацию вечной мерзлоты», – рассказал Вячеслав Фетисов. «Производственные корпуса, жилые дома, социальные объекты – все находится под постоянным мониторингом. Как только температура начинает подниматься, включается система шокового охлаждения. Это новый подход и опыт, который, я уверен, полезен для всего мира».

Фото: Ольга Лобачева

Тему экологии поддержал вице-президент по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев, который подробно остановился на теме декарбонизации: «Наша компания демонстрирует отличные показатели по количеству выбросов диоксида углерода – порядка 10 млн тонн в год. По сравнению с 2010 годом этот показатель снизился в три раза. В первую очередь, нам удалось этого добиться благодаря использованию чистой энергии. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Наша цель – снижение выбросов диоксида углерода до 7,7 млн тонн в год».

Следующий блок эфира был посвящен социальным проектам, которые реализуются в регионах. О них подробно рассказала Лариса Зелькова – старший вице-президент и руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью.

Фото: Ольга Лобачева

«Норникель» безусловный чемпион и по уровню вознаграждения, и по качеству соцпакета», – отметила Лариса Зелькова. «Также мы перешли к решительным действиями в вопросе повышения безопасности сотрудников и ввели новые KPI для руководителей, вознаграждение которых напрямую теперь зависит от того, как компания справляется с экологическими и производственными рисками, связанными с безопасностью труда».

О безопасном состоянии инфраструктуры продолжил старший вице-президент, производственный директор «Норникеля» Сергей Степанов: «За два года «Норникель» завершил все критические ремонты энергетической инфраструктуры. На наших нефтебазах обновили каре, сделали капремонты всех баков. При этом мы начинаем этап строительства новой инфраструктуры, который будет продолжаться до 2025 года. Эта трехлетняя программа нацелена на приведение всей инфраструктуры в 100% безопасное состояние».

Вице-президент «Норникеля» по работе с инвесторами и устойчивому развитию Владимир Жуков добавил, что сегодня для компании актуален вопрос международных сертификаций. «Во-первых, эта тема находится в области устойчивого развития», – отметил Жуков. «А во-вторых, она очень востребована нашими клиентами, покупателями нашей продукции. И наша задача – помогать им митигировать риски».

Фото: Ольга Лобачева

В мероприятии также приняли участие эксперты по темам экологии, управления, социальной политики и взаимодействия с местными сообществами.

Директор «Агентства развития Норильска» Максим Миронов признался, что руководство города и компании видят современный Норильск лидером устойчивого развития Арктики, а потому ставки сделаны на креативные индустрии и высокотехнологичное производства. Кроме того, все участники высоко оценили успешное завершение процедуры свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС) на Таймыре, которая касалась переселения коренных малочисленных народов Севера и впервые прошла в Арктике.

Итоги подведены, приоритеты расставлены. Новые результаты и их оценка ждут стейкхолдеров «Норникеля» теперь через год.