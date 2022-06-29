Африканский политик: Украина продана Западу, мы хотим дружить с Россией

Оббе Мабена - сподвижник Нельсона Манделы и член правящей партии Африканского национального конгресса. Фото: Кадр видео

Интервью политика из ЮАР по имени Оббей Мабена о российско-украинских делах стало сенсацией в Сети. Авторитетный ветеран партии «Африканский национальный конгресс» (и бывший соратник её лидера — борца за права темнокожих Нельсона Манделы) объяснил в беседе с телеканалом CNN, почему Южный континент не присоединяется к антироссийским санкциям:

— Для нас Украина — это то, что вы называется «проданное имущество»: она продана Западу, — подчеркнул Оббей Мабена.

По его словам, «враг твоего друга — твой враг», а Россия для них — однозначный друг. «Русские были первыми белыми людьми, кто общался с нами на равных», — поделился воспоминаниями политик. Здесь имеется в виду 1970-80-е годы, когда Россия оказывала поддержку «Африканскому национальному конгрессу» и аналогичным движениям в других странах континента в их борьбе с западным колониализмом.

Многие темнокожие активисты проходили подготовку на всевозможных «курсах повышения квалификации» в СССР, а их партии и движения получали военно-техническую и иную поддержку. В различных регионах континента работали под прикрытием сотни военных советников и политконсультантов из Москвы. И все отмечали их высокие моральные качества: ведь равенство между людьми, в том числе расовое, было основой коммунистической идеологии.

А когда та или иная страна обретала независимость — Советский Союз строил там университеты, больницы, заводы. Конечно, получая и ответные дивиденды (об экспорте сырья для нужд СССР уже много раз говорилось — приведём не самый известный пример: алюминиевая промышленность Союза получала ценнейшее сырьё, бокситы, из западноафриканской Гвинеи).

Что же касается ЮАР, то там долгое время находилось у власти белое меньшинство, навязавшее огромному народу режим расовой сегрегации (апартеида). Отчасти это напоминало нынешнюю Украину, чьи националистические лидеры точно так же годами отказывали местным русским в базовых гражданских правах.

— Мы на стороне России [в данном конфликте], — сказал Оббей Мабена.

Ранее, как писала «КП», массовые митинги под российскими флагами устроили жители городов и в других частях Африки — в малийском Бамако и конголезской Киншасе.