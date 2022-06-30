20-летний канадец, не дождавшись органов для пересадки, решил прибегнуть к эвтаназии

Молодой человек стал жертвой врачебной ошибки Фото: СОЦСЕТИ

Канадец Эрик Кулам, проживающий в провинции Британская Колумбия, устроил прощальную вечеринку: 20-летний парень намерен в ближайшие дни принять препараты, которые оборвут его жизнь.

Такой вид самоубийства, называемый канадскими законами медикаментозной эвтаназией, в Стране Кленового Листа разрешен.

Молодой человек стал жертвой врачебной ошибки: два года назад у него произошла закупорка кишечника.

Доктора так и не нашли источник проблемы – Кулам страдал от болей в животе с детства, родители показывали его самым разным врачам, но в 7 канадских клиниках так и не смогли понять – в чем дело и ставили ему разные диагнозы.

Закупорка кишечника спровоцировала его разрыв, у Эрика начался сепсис, парень впал в кому.

После удаления части кишечника врачам удалось стабилизировать состояние пациента, но Эрик стал таять на глазах, его стали мучить нестерпимые боли, также пришлось вывести колостому и носить калоприемник.

Доктора видели путь к его спасению в трансплантации, как минимум, пяти внутренних органов, да и то давали лишь 50% успеха в таком случае.

В Канаде приходится ждать донорских органов и их трансплантации годами. В случае Эрика очередь могла растянуться на десятилетия.

Парень сдался и принял решение добровольно уйти из жизни, сообщает DailyMail.

По этому случаю он устроил прощальную вечеринку для родственников и друзей. Эрик рассчитывал максимум на два десятка гостей, но к нему пришли более 600 человек, узнавшие о его решении из социальных сетей.

Канадский закон о медицинской помощи умирающим (MAID) был принят в 2016 году. Он разрешает совершеннолетним людям прибегать к эвтаназии.

Желающие добровольно уйти из жизни должны проживать в Канаде, страдать от тяжелого заболевания, но не быть психически больными.

Прошение об эвтаназии можно отозвать в любое время. Окончательное согласие на уход из жизни пациент дает непосредственно перед тем, как врач или медсестра выдадут ему яд.

Этот закон с самого начала является объектом критики, поскольку он не оговаривает, что заболевание должно быть неизлечимым и причинять больному неимоверные страдания. Из-за этого в Канаде к эвтаназии стали прибегать люди, которые не в состоянии оплатить расходы на лечение тех или иных болезней. Сообщалось также о случаях принуждения к ней.