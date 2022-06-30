Домохозяйка из Китая сфальсифицировала историю России в Википедии

После разоблачения Чжэмао призналась в обмане, удалила свои аккаунты из Интернет-энциклопедии и написала покаянное письмо

В Китае раскрыли удивительную мистификацию – женщина, создавшая несколько аккаунтов в Википедии, написала в общей сложности около 200 статей о событиях, якобы происходивших на территории России в XIII-XV веках.

На несостыковки в китайской Википедии и русскоязычных источниках обратил внимание писатель Ифэнь, который, по его словам, просматривал энциклопедию в поисках вдохновения.

Именно он наткнулся на историю богатейшего серебряного рудника в городе Кашин, который, по утверждению автора, располагался на территории Тверского княжества в XIII-XV веках.

Создатель статьи живописал богатство рудника, на котором трудились десятки тысяч рабов и свободных граждан, а также кровопролитные войны, которое за обладание источником драгоценного металла вели Московское и Тверское княжества.

Погружаясь в историю рудника, Ифань нашел десятки статей, подтверждавших его существование и написанных различными авторами Википедии. Причем в некоторых из них приводились поразительные подробности, вплоть до количества и расположения войск во время битв.

Вот только все статьи были на китайском языке, а аналогов им на русском или английском не существовало. Кроме того, все ссылки вели на подобные же материалы в китайской версии Википедии.

Автор же одного из аккаунтов утверждала, что является дочерью дипломата, много лет работавшего в России, сообщает Sixth Tone.

Заинтригованный писатель выяснил, что на самом деле никакого Кашинского рудника в действительности никогда не существовало, а все связанные с ним события, включая войны, не более чем плод чьей-то фантазии. Равно, как и жизнь дочери дипломата, помешанной на русской истории.

Все статьи в Википедии на эту тему создала китайская домохозяйка, которую по одному из ее аккаунтов стали в Китае называть Чжэмао.

После разоблачения Чжэмао призналась в обмане, удалила свои аккаунты из Интернет-энциклопедии и написала покаянное письмо, в котором призналась в обмане.

На данный момент большинство ее материалов из Википедии удалены или исправлены другими авторами.

– Как говорится, солгав один, раз надо продолжать лгать все время. Мне не хотелось удалять сотни тысяч слов, которые я написала, но в результате я потеряла миллионы написанных слов и моих друзей-ученых, – написала женщина.

Мнения китайских пользователей Википедии, узнавших о мистификации, разошлись: некоторые считают, что Чжэмао скомпрометировала свободную энциклопедию, другие же восторгаются фантазией домохозяйки, которая кропотливо создавала параллельную историю, начиная с 2010 года. И советуют ей написать книгу о событиях вокруг придуманного рудника.